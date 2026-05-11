Nemzeti Sportrádió

Emlékművel tiszteleg Diogo Jota előtt a Liverpool

2026.05.11. 17:03
null
Fotó: Getty Images
Címkék
emlékmű Liverpool Diogo Jota Liverpool FC
Emlékművet készít az Anfieldben egykori futballistája, Diogo Jota és testvére, Andre Silva tiszteletére a Liverpool FC.

A portugál testvérpár tavaly nyáron, autóbalesetben vesztette életét Spanyolország északi részén.

A kő talapzaton álló, áramló szív alakú szobor az Örökké 20 címet viseli, utalva Jota mezszámára, amelyet a klub visszavonultatott. A műalkotás különböző szemszögből nézve a 20-as, illetve a 30-as számot mutatja majd, utóbbi Jota öccsének mezszáma volt a portugál másodosztályban szereplő Penafielben.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub később hozza nyilvánosságra a szoboravatás időpontját.

A 28 éves korában elhunyt Jota tevékeny részese volt a Liverpool tavaly megszerzett bajnoki címének, 2022-ben FA-kupát, 2022-ben és 2024-ben pedig Ligakupát nyert a csapattal, amelyben 182 tétmérkőzésen 65 gólt szerzett.

 

emlékmű Liverpool Diogo Jota Liverpool FC
Legfrissebb hírek

Liverpooli lábnyomok: Arne Slot a Chelsea ellen megérezte az Anfield haragját

Angol labdarúgás
3 órája

A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:45

Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

Angol labdarúgás
2026.05.09. 15:27

Szoboszlai Dominik elmondta, a játékosok továbbra is bíznak Arne Slotban

Angol labdarúgás
2026.05.08. 16:15

Arne Slot: Mindig kérem Szoboszlaitól, hogy vegye ki a részét a támadásokból

Angol labdarúgás
2026.05.08. 15:58

Tiltakoztak a szurkolók, nyilatkozatot adott ki a jegyárakról a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.05.07. 12:14

A Liverpool kapusára vetett szemet az olasz rekordbajnok – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.06. 14:28

Az FTC-nél bíznak a Kisvárda sikerében; a Liverpool visszatért a valóságba

E-újság
2026.05.04. 23:45
Ezek is érdekelhetik