Futsal NB I: még mindig hibátlan a Kecskemét; biztossá vált a Berettyóújfalu második helye az alsóházban

VARGA BALÁZS
2026.05.11. 21:06
A második helyen végez majd a Berettyóújfalu az alsóházban (Fotó: MVFC Berettyóújfalu/Facebook, archív)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásának alsóházában a Kecskemét 5–3-ra nyert Szombathelyen, a Berettyóújfalu 2–1-re győzött Pécsen, míg az MFA és a H.O.P.E. Futsal 10 gólos döntetlent játszott egymással a 8. fordulóban.

A H.O.P.E. Futsal hiába vezetett 3–0-ra és 5–2-re is, nem tudott nyerni a Magyar Futsal Akadémia ellen. A Kecskemét továbbra is hibátlan a rájátszásban, az első helye pedig már korábban eldőlt az alsóházban, de hétfőn is biztossá vált, hogy a Berettyóújfalu zár majd a második helyen.

FÉRFI FUTSAL NB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal 3–5
Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal Alpassport 5–5
Pro Human-PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu 1–2

Az alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

