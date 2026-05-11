Futsal NB I: még mindig hibátlan a Kecskemét; biztossá vált a Berettyóújfalu második helye az alsóházban

A H.O.P.E. Futsal hiába vezetett 3–0-ra és 5–2-re is, nem tudott nyerni a Magyar Futsal Akadémia ellen. A Kecskemét továbbra is hibátlan a rájátszásban, az első helye pedig már korábban eldőlt az alsóházban, de hétfőn is biztossá vált, hogy a Berettyóújfalu zár majd a második helyen.

FÉRFI FUTSAL NB I

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal 3–5

Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal Alpassport 5–5

Pro Human-PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu 1–2