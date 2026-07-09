Videó: négy éve simán nyertek a franciák Marokkó ellen

2022-ben a katari világbajnokság elődöntőjében találkozott egymással Franciaország és Marokkó, ma a negyeddöntőben csapna össze. A négy évvel ezelőtti meccsen már az 5. percben megszerezték a vezetést a franciák Théo Hernandez révén, majd a második félidőben Radnai Kolo Muani állította be a 2–0-s végeredményt. Igaz, azóta a francia válogatott jelentősen átalakult, Hernández most is a keret tagja, de várhatóan nem lesz kezdő, Kolo Muani pedig már nincs ott a mostani vb-n és további öt játékos hiányzik az idei tornáról az akkor pályára lépett csapatból (Giroud, Griezmann, Lloris, Y. Fofana, Varane). Igaz, Bradley Barcola, Désiré Doué vagy éppen Michael Olise feltűnásável nem lett gyengébb a francia keret...