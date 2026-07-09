Nemzeti Sportrádió

A Dragon Ball hőséhez hasonlítják Haalandot, aki reagált is az összevetésre

S. Á.S. Á.
2026.07.09. 08:40
Címkék
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A világbajnokság népszerű és színes alakja Erling Haaland, a norvég válogatott csatára, akit most éppen a Dragon Ball című sorozat egyik szereplőjéhez, a Buu nevű gonoszhoz hasonlítanak. 

 

De nem is ez a legérdekesebb, hanem az, hogy a Manchester City támadója válaszolt az egyébként viszonylag ismeretlen oldal posztjára. Azt írta, nem ért egyet, szerinte nem is hasonlítanak. A kérdést mindenki döntse el maga, mindenesetre a hozzászólását rövid időn belül több mint százezren kedvelték.
Erling Haaland eddig hét gólt szerzett a világbajnokságon, és az angolok a vb-negyeddöntőben legalább annyira tarthatnak tőle, mint a Dragon Ball hősei Buutól…

 

 

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