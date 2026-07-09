A Dragon Ball hőséhez hasonlítják Haalandot, aki reagált is az összevetésre

A világbajnokság népszerű és színes alakja Erling Haaland, a norvég válogatott csatára, akit most éppen a Dragon Ball című sorozat egyik szereplőjéhez, a Buu nevű gonoszhoz hasonlítanak.

De nem is ez a legérdekesebb, hanem az, hogy a Manchester City támadója válaszolt az egyébként viszonylag ismeretlen oldal posztjára. Azt írta, nem ért egyet, szerinte nem is hasonlítanak. A kérdést mindenki döntse el maga, mindenesetre a hozzászólását rövid időn belül több mint százezren kedvelték.

Erling Haaland eddig hét gólt szerzett a világbajnokságon, és az angolok a vb-negyeddöntőben legalább annyira tarthatnak tőle, mint a Dragon Ball hősei Buutól…