Nemzeti Sportrádió

Valószínűleg nem játszik az egyik legjobb marokkói – változtatni kell a taktikán a franciák ellen

2026.07.09. 07:51
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Mohamed Uahbi (Fotó: Reuters)
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Marokkó a mai negyeddöntős meccsen (kezdés: 22.00 óra) vissza akar vágni Franciaországnak a négy évvel ezelőtti elődöntőben elszenvedett 2–0-s vereségért. Az afrikaiak legjobb vb-szereplése volt a katari, ám a négy között a későbbi ezüstérmes már túl nagy falatnak bizonyult. Most itt az újabb lehetőség, ám a marokkóiak esélyét csökkenti, hogy egyik legjobbjuk, a tornán három gólt szerző és a világbajnokság után már a Bayern Münchenben futballozó Iszmael Szajbari combsérülése miatt minden bizonnyal kihagyja a mérkőzést. 

„Iszmael Szajbari hiányában kicsit változtatnunk kell a taktikán, de maximálisan bízom az összes játékosomban – idézi a Reuters a marokkóiak szövetségi kapitányát, Mohamed Uahbit. – A négy évvel ezelőtti elődöntő már a múlt, a mostani csapatunk sokkal érettebb, több az önbizalma. Maximálisan tiszteljük Franciaországot, ám egyáltalán nem félünk tőle, hiszek magunkban és a játékosainkban. Egyáltalán nem vagyunk esélytelenek, bizonyítottuk már, hogy a legerősebb válogatottakkal is felvesszük a versenyt.”

 

 

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