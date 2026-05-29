Nem lesz aktív aerodinamika Monacóban, az FIA az autók sebességét is korlátozhatja

A soron következő monte-carlói pálya teljesen új kihívás elé állítja a Formula–1 mezőnyét a jelenlegi szabályrendszerben. Az már a napokban biztossá vált, hogy nem lesz használható az aktív aerodinamika, hiszen a nyomvonalon nem jelölnek ki egyenesmód-szakaszt. Ennek hátterében a The Race információi szerint az áll, hogy az aszfaltcsíkon egyetlen szakasz sem felel meg a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által meghatározott kritériumoknak.

A hercegségbeli szűk utcákon eleve nincs olyan rész, ahol egybefüggően legalább három másodpercig használható lehetne az aktív aerodinamika, ráadásul a pályakarakterisztika sem sem teszi lehetővé a biztonsági kockázatok csökkentését. Az ugyanakkor fontos információ, hogy az úgynevezett előzésmód továbbra is használható lesz: ha adott pilóta az utolsó előtti kanyarnál kijelölt érzékelési ponton egy szekundumon belül halad az előtte lévő autóhoz képest, extra elektromos energiát kap.

Az aktív aerodinamika tiltása ráadásul nem biztos, hogy az egyetlen módosítás lesz a jövő hétvégén rendezendő Monacói Nagydíjon. A legfrissebb sajtóhírek szerint akár a kocsik végsebességét is korlátozhatják. Míg más pályákon eddig az elegendő energiamennyiség visszanyerése jelentette a gondot, Monte-Carlóban az erős féktávok, illetve a lassú kanyarok miatt minden eddiginél könnyebb lesz az energia-visszanyerés, és hosszú egyenesek hiányában nem jelent majd problémát az energiatöltöttség fenntartása.

A maximális teljesítmény kihasználása ugyanakkor biztonsági aggályokat vet fel, mivel a gépek túl gyorssá válhatnak a pálya adottságaihoz képest. A magasabb végsebesség miatt a versenyzők sokkal gyorsabban érkeznének meg a kanyarbejáratokhoz, ami az alagút utáni szakaszokon különösen veszélyes lehet a kevés bukótér miatt. A szövetség a források szerint kötelezővé tehet egy speciális motormódot, amelynek értelmében már 200 km/ó felett fokozatosan csökken a rásegítés ereje, és 300 km/ó elérése után nem ad le energiát az akkumulátor.

Az előzésmód aktiválásakor 300 km/ó-nál még ki lehet használni a maximális 150 kW-os teljesítményt, azonban ezen határ átlépése után drasztikusan csökken a mértéke, és 310 km-es sebességnél már nem lesz energialeadás.