Arteta szerint különleges pillanat előtt áll az Arsenal

A spanyol szakember a mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, nagyszerű felkészülésen vannak túl, s kiemelte, azért vannak a magyar fővárosban, mert a teljesítményük és az elért eredmények alapján kiérdemelték, hogy a trófeáért játszhassanak.

„Az előző idényben már találkoztunk a Paris Saint-Germainnel, és azokból a meccsekből sokat lehetett tanulni. Ugyanakkor most más egy kicsit a helyzet, ők is alakultak, mi sem vagyunk már ugyanazok, mint egy évvel ezelőtt, a legfőbb pedig az, hogy megtanultuk a leckét a tavalyi elődöntős párharc során” – fogalmazott Mikel Arteta, és kijelentette, szombat este a trófea megszerzése lesz a céljuk. A 44 éves tréner elmondta, a holland Jurrien Timber és az angol Noni Madueke is felépült a sérüléséből, így mindketten bevethetők lesznek a fináléban.

„Természetesen az összes futballistánk játszani akar szombat este, viszont mindenki pontosan tudja azt is, mire van szükség ahhoz, hogy pályára léphessen a döntőben. Világosan elmondtam a játékosaimnak, hogy bátran kell majd kifutniuk a gyepre, mert egy különleges pillanat előtt állnak, amit meg kell élniük. A klub szempontjából ez egy történelmi lehetőség, hiszen új fejezetet írhatunk az Arsenal történetében” – fogalmazott Arteta.

Úgy vélekedett, azzal, hogy csapatával megnyerték a Premier League aktuális idényét, nem csökkent, hanem nőtt az ambíciójuk és a motivációjuk.

„Mindig egyre nagyobb és nagyobb célokat tűzünk ki magunk elé, csak így tudunk előrelépni. A bajnoki cím más típusú sikeréhséget eredményez a futballistákban, mert megvan a trófea, és ők még többet akarnak nyerni” – nyilatkozta.

Arteta a rivális PSG edzőjét, Luis Enriquét méltatta, s azt mondta, honfitársa már játékosként is referencia volt a számára.

„Egészen különleges futballista volt, a visszavonulása után pedig edzőként is maradandót alkotott Spanyolországban és külföldön egyaránt, elég csak megnézni, mennyi mindent nyert már a csapataival. Egész pályafutásom során inspirált, különleges érzés lesz szombat este összecsapni vele és az általa vezetett PSG-vel” – mondta.

A mérkőzésről úgy vélekedett, várhatóan olyan lesz, mint egy sakkjátszma, ugyanakkor hiába lesz nagy taktikai csata a két edző között, adott pillanatokban a pályán lévő játékosok döntenek majd. A sajtótájékoztatón az észak-londoni együttes norvég válogatott csapatkapitánya, Martin Ödegaard arról beszélt, felejthetetlen élmény volt a magasba emelni a Premier League-trófeát, s az abból nyert energiát és erőt akarják pályára vinni a Puskás Arénában.

„Egészen kicsi gyermekkorom óta erről álmodtam, s most itt vagyunk, és szeretnénk történelmet írni, hiszen hosszú várakozás után megéreztük a diadal ízét. Tisztában vagyunk a csapatunk erősségeivel, PL-győztesként nyilvánvalóan megvan a kellő magabiztosságunk is. Hiszünk magunkban és mindabban, amire képesek vagyunk. Hatalmas mérkőzés vár ránk, de készen állunk megvívni ezt a csatát” – fogalmazott.

„Ennél a klubnál rengetegen dolgoznak nap mint nap azon, hogy mi végig csúcsteljesítményt tudjunk nyújtani. Ezek az emberek általában nincsenek rivaldafényben, de velük együtt, egységesen akarjuk a sikert” – jelentette ki a középpályás. Az Arsenal angol válogatott támadója, Bukayo Saka úgy vélekedett, benne és társaiban is megvan „az a tűz”, amire szükség van a sikeres BL-döntőhöz.

„Elsőként nyerhetjük meg ezt a trófeát a klubbal, ez már önmagában bőven elég motivációt jelent. A nyomással nem foglalkozom, csak igyekszem élvezni és megélni ezt a pillanatot, mert erre nem túlságosan gyakran adódik lehetőség. Régóta vagyok az Arsenal játékosa, láttam és megéltem a sikeres és a kevésbé sikeres idényeket is, ezért pontosan tudom, mit jelentene a szurkolóinknak, ha haza tudnánk vinni ezt a serleget. A városi parádé mindenképpen hatalmas lesz, de talán még őrültebb lenne két trófeával a kezünkben. Éppen ezért egyelőre nem gondolunk az ünneplésre, csak a szombat estére és a ránk váró mérkőzésre figyelünk” – magyarázta Saka, aki arra is kitért, hogy kiváló a csapategység és az összetartás a keret tagjai között.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!