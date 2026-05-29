Szeptember 12-re újra nyílt napot hirdetett a kajak-kenu szövetség

A programok keretében bárki hajóba ülhet, kipróbálhatja a kajakot, a kenut vagy éppen a SUP-ot, megismerkedhet az edzőkkel, a létesítményekkel és különféle játékos, közösségépítő feladatokban is részt vehet – olvasható a szövetség honlapján.

„A Kajak-Kenu Nyílt Nap remek lehetőség a fiatal sportolni vágyóknak, hogy megérezzék, milyen csodálatos élmény a vízen lenni, a természetben mozogni. A szülők pedig megtapasztalhatják azt a biztonságos, barátságos, támogató közeget, amelyben gyermekeik sportolhatnak. A programban részt vevő tagszervezeteink mindenhol biztosítják a szükséges szakmai hátteret a zavartalan sportoláshoz” – idézi a honlap Szakács Bálintot, az MKKSZ főtitkárát.

A programban részt vevő egyesületek listája megtalálható a kajakkenusport.hu/nyilt-nap oldalon. A programokon való részvétel mindenki számára természetesen ingyenes lesz.