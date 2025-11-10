Vb 2026: a mexikói államfő elajándékozza egyes sorszámú belépőjét

Elajándékozza a nyári labdarúgó-világbajnokságra szóló egyes sorszámú belépőjét Mexikó köztársasági elnöke, Claudia Sheinbaum. A szóban forgó jegy a mexikóvárosi nyitómérkőzésre érvényes, amelyet 2026. június 11-én rendeznek az Azték Stadionban. Az államfő egy olyan fiatal nőnek adná a jegyet, aki szereti a labdarúgást, de nem engedheti meg magának, hogy megvegye. Hangsúlyozta: még nem döntötték el, miként választják ki a szerencsés tulajdonost.

A nyitómeccsre a legolcsóbb jegy 370 dollár (123 ezer forint), a legdrágább pedig 1825 dollár (606 ezer forint). Mexikóban a minimálbér 455 dollárnak (150 ezer forint) megfelelő pezó.

A jövő évi vb-t – amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó a házigazdája – rendezik először 48 válogatott részvételével.