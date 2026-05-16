Öttusa: Bőhm Csaba nem lesz ott a döntőben Pazardzsikban

A férfiak elődöntőjével folytatódott szombaton a pazardzsiki öttusa-világkupaverseny, a legjobb 36 versenyző közé két magyar jutott be, Bőhm Csaba a délelőtti A-csoportban kapott helyet, Tárkányi Zsombor a délutáni B-jelűben fog versenyezni. Az első kilenc-kilenc helyezés ér továbbjutást a döntőbe.

Sajnálatos esettel kezdődött a kieséses vívás, ugyanis az egyiptomi Mutaz Mohamed (14–21, 16.) megsérült második asszója során, a 16 között az orosz Anton Gadeckij ellen (22–13, 1.) – az egyik kitörésnél meghúzódott a jobb térde, összeesett, és csak támogatással tudta elhagyni a pástot. Kényszerű búcsújával az egyik aranyesélyes esett ki idő előtt – Mohamed nyerte meg a férfiaknál tavaly a junior- és a felnőttvilágbajnokságot is, a budapesti világkupa-fordulón és az alexandriai vk-döntőn is aranyérmes lett, és az idei vk-idényt is első hellyel nyitotta Kairóban.

Bőhm Csaba (15–20, 14.) izgalmas asszót produkált a dél-koreai Szo Csang Vannal (21–14, 3.): négy másodperccel a vége előtt talált, és 2–1-re vezetett. Ez továbbjutást ért volna a jobb körvívás miatt kedvezményezett riválissal szemben, ám Szo Csang Van a maradék időben villámgyorsan szúrt kettőt is, és a 16 között kiejtette a 2024-es világbajnokot.

A Kőbánya SC-t erősítő Bőhm fejlődése látványos az akadálypályán – ezúttal is sikerült a beugrás a második billenő létrára, majd onnan az átlendülés a harmadikra, ahogy a többi elem, köztük a sorsolt „ufó” és a gyűrű is gond nélkül ment, 25.73-mal a nyolcadik időt futotta a csoportban, csak három másodperc választotta el a számot megnyerő olasz Matteo Bovenzitől. A 100 méteres gyorsúszás szintén erősen sikerült (58.03, 9.) – itt azért Bovenzi „köröket” vert mindenkire, 51.56 alatt tudta le a két ötvenméteres hosszt.

Bőhm Csaba három szám után 11. volt, de csak négy másodperc választotta el a kilencedik helytől – lövészetei azonban nem alakultak jól, két sorozata is több mint 25 másodpercig tartott, és így nem tudta kellőképpen tartani a tempót azzal az öt versenyzővel, aki közvetlen riválisa volt a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Bőhm Csaba a 12. helyen célba érve búcsúzott az elődöntőben.

Visszatérő versenyén Dzsun Vung Te bejutott a fináléba – a dél-koreai versenyző, aki a tokiói olimpián bronzérmet szerzett, és hét világbajnoki aranya van váltóban, vegyes váltóban és csapatban összesen, valamint egyéniben kétszer vb-harmadik volt, a párizsi játékok óta Pazardzsikban versenyez először.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Matteo Bovenzi (olasz) 1542 pont – továbbjutott

…Dzsun Vung Te (dél-koreai) 1542 – tj.

… Szo Csang Van (dél-koreai) 1542 – tj.

…12. Bőhm Csaba 1512 – kiesett

Később

B-csoport (13.00)