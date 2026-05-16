A magyar válogatott készen áll, kezdődhet a jégkorong-világbajnokság

Kedvezőbbek a körülmények, mint egy évvel ezelőtt Herningben, ez biztos – legalábbis ami a magyar férfi jégkorong-válogatott felkészüléséhez szükséges helyszínek távolságát illeti. Az edzőpálya méterekre van csak a Swiss Life Arena küzdőterétől, ráadásul a csapat sokkal közelebb lakik a csarnokhoz, mint Dániában, így kevesebb utazás mellett több idő jut a valóban fontos dolgokra. Például az utolsó simításokra a szombati vb-rajt előtt, vagy arra, hogy a mieink megnézzék a leendő ellenfeleket játszani egymással szemben.

Majdnem teljes létszámmal gyakorolt a magyar válogatott, egyedül Galló Vilmos hiányzott – ő viszont igazoltan, hiszen szerdán még finn bajnoki döntőt játszott, de péntek este már csatlakozott a csapathoz. A többiek viszont rengeteg játékelemet átismételtek a rajtot megelőzően, például a megnyert bulik utáni korongkihozatalt, a néhány húzásból lerohanásokat vagy a védekezésből támadásba átmeneteleket. Alkalomadtán az edzők is beálltak védőt vagy inkább statikus akadályt megtestesítve egy-egy feladatnál.

ELLENFÉLNÉZŐ: 2022 VILÁGBAJNOKÁVAL KEZDÜNK Aleksander Barkov

(Fotó: Getty Images) Finnország ellen kezdi meg a magyar férfi jégkorong-válogatott az elit-világbajnokságot Zürichben szombaton. A 2022-es világbajnok világranglista-6.-ként papíron a harmadik legerősebb csapat a mieink csoportjában, Svájc (2.) és az Egyesült Államok is megelőzi (1.). Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne ugyanúgy esélyes a végső győzelemre, mint a többi világklasszisokból álló együttes, a keretét böngészve ezúttal is számos NHL-játékos nevével találkozunk. Az észak-amerikai profi liga címvédője, a Florida Panthers két játékost is delegál a finn együttesbe, a csapatkapitányt, Aleksander Barkovot és Anton Lundellt. Floridán kívül Calgaryból, Bostonból, Nashville-ből, Ottawából, Vancouverből, Winnipegből, New Yorkból, Chicagóból és New Jersey-ből is érkezett játékos Antti Penna­nen szövetség kapitány gárdájába, de aki éppen nem az Egyesült Államokban játszik, az is rendkívül erős bajnokság neves csapatában szerepel, Mikko Lehtonen például a 2024–2025-ös Bajnokok Ligája-győztes svájci ZSC Lions hátvédje.

A szokásos heccelés sem maradt el természetesen: miután a rutinos Sofron István nagyszerű trükkel verte át a vele szemben védekező társat, Szilassy Zoltán, a válogatott másodedzője kiabált oda viccesen: „Ez egy negyvenéves csel, nem igaz, hogy nem ismeritek!” A jégfelülethez közel állva érezhető volt az előttünk elszáguldó játékosok menetszele, maradjunk annyiban, nem szívesen állnánk mondjuk Terbócs István és a palánk között, amikor hasonló sebességgel közeledik felénk. Persze a profik hozzá vannak szokva az ütközésekhez, és a vb-rajt előtti edzésen nem is az volt a kérdés, ki a keményebb, hiszen fontos, hogy most már senki se sérüljön meg.

A tréning végén éppen a csapatkapitány-helyettes, Terbócs szólt a körben álló társakhoz, hogy „köszöntsék” Csollák Márkót, Hegedüs Leventét és Ravasz Csanádot, akikben közös, hogy első felnőttvébéjükön léphetnek jégre Zürichben – méltatásul a társak botjai csattantak a jégen. Az összhang nagyszerű, az érintettek szerint készen áll a csapat, szombaton 16.20-tól a világklasszisokkal teli Finnország ellen pedig elkezdődik az év tornája, az A-csoportos világbajnokság.

NS-SZAKÉRTŐ: VAS JÁNOS, 171-SZERES VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ Vas János (Fotó: Dömötör Csaba) „Fontos, hogy reálisan lássuk a mieink felkészülését. A szakmai stáb olyan programot rakott össze, amelyben mindenki meg tudta mutatni magát. Olyan játékosokat hívtak meg, akik meg tudják állni a helyüket egy A-csoportos világbajnokságon. Meg kell találni azt a gyorsabb játékot, amely szükséges ahhoz, hogy akár a legjobbak ellen is szorosabbá tegyük az eredményt – ahogy ez Kanada ellen sikerült is néhány napja. Ezen felül fontos megtalálni azt az utat, amely tudásban hozzánk közelebb álló válogatottak ellen győzelemhez vezet. Kívülről, az eredmények alapján ha nem is tűnik feltétlenül jó felkészülésnek, a szakmai stáb rengeteg visszajelzést kapott a csapatról. A finnek elleni első meccs remek felkészülési lehetőség lesz az azt követő, számunkra sorsdöntő találkozókra. Száz százalékon kell pörögni már Finnország ellen is attól függetlenül, hogy mennyire tudjuk szorossá tenni az összecsapást. Bombaerős válogatott vár ránk az első fordulóban, sérülése után Aleksander Barkov is visszatérhet. A programunk szerencsésebb, mint egy évvel ezelőtt, hiszen korábban játsszuk a sorsdöntő mérkőzéseinket, frissebbek lehetünk, kisebb az esélye, hogy ezek előtt egy nagyobb pofonba beleszaladunk – habár ez egy A-csoportos világbajnokságon ilyen szintű ellenfelekkel szemben benne van a pakliban. Fontos, hogy mindig az adott találkozóra koncentráljunk, ha fejben erős meccset teljesítünk a finnek ellen, akkor kitűnő alapot adhatunk annak, hogy a ta­valyi csodát újra véghez vigyék a srácok.”

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Ausztria–Nagy-Britannia (Tv: Sport2)

16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

20.20: Svájc–Lettország

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Szlovákia–Norvégia

16.20: Kanada–Olaszország

20.20: Csehország–Szlovénia