„Egyetértek, 2–1 után megrogytunk” – Arne Slot a Liverpool 12. bajnoki veresége után

„Nagyon sok gólt kapunk a mostani idényben, ugyanakkor nem szerzünk eleget. Ezt előzetesen nehéz volt elképzelni, átélni sem könnyű, sajnos mi ezen a mérkőzésen is kénytelenek voltunk ezzel szembesülni. Sokáig meccsben voltunk, benne volt a játékban a jó eredmény, de egyetértek azzal a felvetéssel, hogy kettő–egy után megrogytunk” – mondta Arne Slot a mérkőzés után, utalva arra a bizonyos második kapott gólra, amelyet Szoboszlai Dominik elcsúszását kihasználva rúgott az ellenfél.

A statisztikák beszédesek: a 12 vereségnél tartó Liverpool – a 38 mérkőzéses bajnoki idényeket számítva – az 1914–1915-ös kiírás óta nem kapott olyan sok gólt, mint a mostaniban (52), és ha a szabadrúgások/szögletek utáni szituációkat nézzük, a „vörösöké” az ilyenekből kapott legtöbb (20) gól ebben a bajnoki kiírásban.

„Két rögzített szituációból is gólt szereztünk az Aston Villa ellen, azt hinné az ember, hogy egy idegenbeli meccsen az ilyesmi csak jó eredményt hozhat, csakhogy mi meg kaptunk hármat hasonló helyzetekből… Akárcsak a Manchester United és a Chelsea ellen, megint negatív lett a rögzített helyzetekbeli mérlegünk, ami hasonló erejű csapatok ellen könnyen végzetessé válhat. Meg tudom érteni azokat a drukkereinket, akik elvesztették a hitüket, és nem nagyon bíznak abban sem, hogy a következő idényünk sokkal jobb lesz, de hiba lenne alulértékelni egy nyári átigazolási időszakban, egy új kezdetben rejlő lehetőséget” – mondta a holland szakember.

Slot beszélt arról is, hogy az idény közben rengeteg sérülés sújtotta a csapatot, sok játékosuknak pedig még nincs túl sok Premier League-es tapasztalata, ez mind-mind hozzájárult a vártnál gyengébb szerepléshez, „de ez az én véleményem, és senkinek sem kell egyetértenie velem”.

Dacára annak, hogy egyelőre nem sikerült biztossá tenni a Bajnokok Ligája-indulást, a holland tréner nem érez extra nyomást a záró forduló előtt, amelyben a Brentford lesz az ellenfél.

„Agresszívan és jól akarunk kezdeni, bízva abban, hogy kiérdemeljük a szurkolók támogatását. A két dolog együtt elvezethet minket a célunkhoz, a BL-kvalifikációhoz.”