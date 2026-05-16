„Egyetértek, 2–1 után megrogytunk” – Arne Slot a Liverpool 12. bajnoki veresége után

2026.05.16. 11:39
A sok kapott gól és az ellenfél pontrúgásait kísérő figyelmetlenségek is szóba kerültek Arne Slot mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján; mint ismert, a holland tréner csapata, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpool péntek este 4–2-re kikapott az Aston Villa otthonában, és visszacsúszott a Premier League-tabella ötödik helyére.

„Nagyon sok gólt kapunk a mostani idényben, ugyanakkor nem szerzünk eleget. Ezt előzetesen nehéz volt elképzelni, átélni sem könnyű, sajnos mi ezen a mérkőzésen is kénytelenek voltunk ezzel szembesülni. Sokáig meccsben voltunk, benne volt a játékban a jó eredmény, de egyetértek azzal a felvetéssel, hogy kettő–egy után megrogytunk” – mondta Arne Slot a mérkőzés után, utalva arra a bizonyos második kapott gólra, amelyet Szoboszlai Dominik elcsúszását kihasználva rúgott az ellenfél.

A statisztikák beszédesek: a 12 vereségnél tartó Liverpool – a 38 mérkőzéses bajnoki idényeket számítva – az 1914–1915-ös kiírás óta nem kapott olyan sok gólt, mint a mostaniban (52), és ha a szabadrúgások/szögletek utáni szituációkat nézzük, a „vörösöké” az ilyenekből kapott legtöbb (20) gól ebben a bajnoki kiírásban.

„Két rögzített szituációból is gólt szereztünk az Aston Villa ellen, azt hinné az ember, hogy egy idegenbeli meccsen az ilyesmi csak jó eredményt hozhat, csakhogy mi meg kaptunk hármat hasonló helyzetekből… Akárcsak a Manchester United és a Chelsea ellen, megint negatív lett a rögzített helyzetekbeli mérlegünk, ami hasonló erejű csapatok ellen könnyen végzetessé válhat. Meg tudom érteni azokat a drukkereinket, akik elvesztették a hitüket, és nem nagyon bíznak abban sem, hogy a következő idényünk sokkal jobb lesz, de hiba lenne alulértékelni egy nyári átigazolási időszakban, egy új kezdetben rejlő lehetőséget” – mondta a holland szakember.

Slot beszélt arról is, hogy az idény közben rengeteg sérülés sújtotta a csapatot, sok játékosuknak pedig még nincs túl sok Premier League-es tapasztalata, ez mind-mind hozzájárult a vártnál gyengébb szerepléshez, „de ez az én véleményem, és senkinek sem kell egyetértenie velem”.

Dacára annak, hogy egyelőre nem sikerült biztossá tenni a Bajnokok Ligája-indulást, a holland tréner nem érez extra nyomást a záró forduló előtt, amelyben a Brentford lesz az ellenfél.

„Agresszívan és jól akarunk kezdeni, bízva abban, hogy kiérdemeljük a szurkolók támogatását. A két dolog együtt elvezethet minket a célunkhoz, a BL-kvalifikációhoz.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Aston Villa–Liverpool FC 4–2 (1–0)
Birmingham, Villa Park, 43 033 néző. Vezette: Kavanagh
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf (Barkley, a szünetben), Tielemans (Douglas Luiz, 90.) – McGinn (Sancho, 90.), Rogers, Buendía (Maatsen, 85.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (Chiesa, 66.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch (Wirtz, 66.), A. Mac Allister – Szoboszlai, C. Jones, Ngumoha – Gakpo (Szalah, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Rogers (42.), Watkins (57., 73.), McGinn (89.), ill. Van Dijk (52., 90+2.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

  5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Leeds United

36

10

14

12

48–53

–5 

44 

15. Crystal Palace

36

11

11

14

38–47

–9 

44 

16. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

 

 

 

