„Egyetértek, 2–1 után megrogytunk” – Arne Slot a Liverpool 12. bajnoki veresége után
„Nagyon sok gólt kapunk a mostani idényben, ugyanakkor nem szerzünk eleget. Ezt előzetesen nehéz volt elképzelni, átélni sem könnyű, sajnos mi ezen a mérkőzésen is kénytelenek voltunk ezzel szembesülni. Sokáig meccsben voltunk, benne volt a játékban a jó eredmény, de egyetértek azzal a felvetéssel, hogy kettő–egy után megrogytunk” – mondta Arne Slot a mérkőzés után, utalva arra a bizonyos második kapott gólra, amelyet Szoboszlai Dominik elcsúszását kihasználva rúgott az ellenfél.
A statisztikák beszédesek: a 12 vereségnél tartó Liverpool – a 38 mérkőzéses bajnoki idényeket számítva – az 1914–1915-ös kiírás óta nem kapott olyan sok gólt, mint a mostaniban (52), és ha a szabadrúgások/szögletek utáni szituációkat nézzük, a „vörösöké” az ilyenekből kapott legtöbb (20) gól ebben a bajnoki kiírásban.
„Két rögzített szituációból is gólt szereztünk az Aston Villa ellen, azt hinné az ember, hogy egy idegenbeli meccsen az ilyesmi csak jó eredményt hozhat, csakhogy mi meg kaptunk hármat hasonló helyzetekből… Akárcsak a Manchester United és a Chelsea ellen, megint negatív lett a rögzített helyzetekbeli mérlegünk, ami hasonló erejű csapatok ellen könnyen végzetessé válhat. Meg tudom érteni azokat a drukkereinket, akik elvesztették a hitüket, és nem nagyon bíznak abban sem, hogy a következő idényünk sokkal jobb lesz, de hiba lenne alulértékelni egy nyári átigazolási időszakban, egy új kezdetben rejlő lehetőséget” – mondta a holland szakember.
Slot beszélt arról is, hogy az idény közben rengeteg sérülés sújtotta a csapatot, sok játékosuknak pedig még nincs túl sok Premier League-es tapasztalata, ez mind-mind hozzájárult a vártnál gyengébb szerepléshez, „de ez az én véleményem, és senkinek sem kell egyetértenie velem”.
Dacára annak, hogy egyelőre nem sikerült biztossá tenni a Bajnokok Ligája-indulást, a holland tréner nem érez extra nyomást a záró forduló előtt, amelyben a Brentford lesz az ellenfél.
„Agresszívan és jól akarunk kezdeni, bízva abban, hogy kiérdemeljük a szurkolók támogatását. A két dolog együtt elvezethet minket a célunkhoz, a BL-kvalifikációhoz.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Aston Villa–Liverpool FC 4–2 (1–0)
Birmingham, Villa Park, 43 033 néző. Vezette: Kavanagh
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf (Barkley, a szünetben), Tielemans (Douglas Luiz, 90.) – McGinn (Sancho, 90.), Rogers, Buendía (Maatsen, 85.) – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (Chiesa, 66.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch (Wirtz, 66.), A. Mac Allister – Szoboszlai, C. Jones, Ngumoha – Gakpo (Szalah, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Rogers (42.), Watkins (57., 73.), McGinn (89.), ill. Van Dijk (52., 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
36
24
7
5
68–26
+42
79
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Aston Villa
37
18
8
11
54–48
+6
62
|5. Liverpool
37
17
8
12
62–52
+10
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
36
13
10
13
46–46
0
49
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
36
13
7
16
50–52
–2
46
|14. Leeds United
36
10
14
12
48–53
–5
44
|15. Crystal Palace
36
11
11
14
38–47
–9
44
|16. Nottingham Forest
36
11
10
15
45–47
–2
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
36
9
9
18
42–62
–20
36
|19. Burnley
36
4
9
23
37–73
–36
21
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18