Ajub Buaddi a marokkói válogatottat választotta

2026.05.16. 11:50
Marokkó színeiben lehet ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon Ajub Buaddi, a francia élvonalbeli Lille középpályása.

A 18 éves tehetség országváltásához már a sportági világszövetség, a FIFA is hozzájárult. A fiatal játékos marokkói szülők Franciaországban született gyermekeként választhatott a két válogatott között.

Buaddi „átigazolását” pénteken jelentette be az afrikai ország futballszövetsége, megerősítve, hogy a FIFA jóváhagyta a futballista kérelmét.

A kiemelkedő tehetségként számon tartott labdarúgó ifjúsági szinten Franciaországot képviselte, legutóbb a 21 év alattiak nemzeti együttesének csapatkapitánya volt egy Luxemburg elleni korosztályos Európa-bajnoki selejtezőn, ám végül úgy döntött, hogy felnőttválogatottbeli jövőjét marokkóiként képzeli el.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11-én rajtoló világbajnokságon Marokkó a C-csoport tagjaként Brazíliával, Haitival és Skóciával találkozik.

 

