Maratoni kajak-kenu ob: két címvédés a párosoknál

A férfi kajakosoknál hatalmas csata alakult ki, s végül a szeptemberben világbajnoki bronzérmes Boros Adrián és Erdélyi Tamás két másodperccel bizonyult gyorsabbnak győri klubtársaknál, Aradi Bátor Gergőnél és Kolozsvári Brúnónál. Harmadikként – további tíz másodperc lemaradással – Sellyei Csanád és Péli Zalán párosa ért a célba. Boros sorozatban ötödször diadalmaskodott ebben a számban.

A férfi kenusok mezőnyében az idén tíz páros is nevezett, de ugyanúgy a Laczó Dániel, Bakó Tamás duó végzett az első helyen, ahogy 2025-ben.

A női kajakosoknál két évvel ezelőtti sikere után ebben az évben ismét aranyérmet vehetett át a tavaly második Csépe Panna, Sinkó Panna kettős, amely magabiztosan utasította maga mögé riválisait.

A győri verseny egyben válogató a júniusi, Pitesti-ben sorra kerülő Európa-bajnokságra.

A szövetség korábbi alelnökéről, a 2019-ben elhunyt Kadler Gusztávról elnevezett országos bajnokságon – amely még vasárnapig tart – minden korosztályt figyelembe véve 91 egyesület mintegy 2000 versenyzője vesz részt.

KAJAK-KENU

MARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, GYŐR

Férfiak

K-2 (30 km)

1. Boros Adrián, Erdélyi Tamás (Patent Győr) 1:52:03

2. Aradi Bátor Gergő, Kolozsvári Brúnó (Patent Győr) 1:52:05

3. Sellyei Csanád, Péli Zalán (Váci Kajak-Kenu SE, Hármaspálya Sportegyesület) 1:52:15

C-2 (22 km)

1. Laczó Dániel, Bakó Tamás (SZVTSZ Vízisport Szakosztály, KSI SE) 1:34:18 ó

2. Besenyei Ádám, Pálfalvi Viktor Gyula (Atomerőmű SE) 1:36:47

3. Pluzsik Mihály, Soltész Péter (Lágymányosi Spari Vízisport, Vízisport Club Tokaj) 1:37:42

Nők

K-2 (26 km)

1. Sinkó Panna, Csépe Panna (Gödi Sportegyesület, TFSE) 1:46:50

2. Reisz Janka, Tokai Zsófia (UTE) 1:51:16

3. Magyar Emma Lili, Rendessy Eszter (UTE) 1:54:42

(MTI)