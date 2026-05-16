Nemzeti Sportrádió

Maratoni kajak-kenu ob: két címvédés a párosoknál

K. Zs.K. Zs.
2026.05.16. 12:02
null
Boros Adrián és Erdélyi Tamás, akárcsak tavaly, ismét bajnok lett (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
maratoni kajak-kenu ob kajak-kenu Erdélyi Tamás Boros Adrián
A szombati páros döntőkben a férfi kajakosoknál és kenusoknál is megvédte címét a tavaly győztes egység a Győrben zajló maratoni kajak-kenu országos bajnokságon.

A férfi kajakosoknál hatalmas csata alakult ki, s végül a szeptemberben világbajnoki bronzérmes Boros Adrián és Erdélyi Tamás két másodperccel bizonyult gyorsabbnak győri klubtársaknál, Aradi Bátor Gergőnél és Kolozsvári Brúnónál. Harmadikként – további tíz másodperc lemaradással – Sellyei Csanád és Péli Zalán párosa ért a célba. Boros sorozatban ötödször diadalmaskodott ebben a számban.

A férfi kenusok mezőnyében az idén tíz páros is nevezett, de ugyanúgy a Laczó Dániel, Bakó Tamás duó végzett az első helyen, ahogy 2025-ben.

A női kajakosoknál két évvel ezelőtti sikere után ebben az évben ismét aranyérmet vehetett át a tavaly második Csépe Panna, Sinkó Panna kettős, amely magabiztosan utasította maga mögé riválisait.

A győri verseny egyben válogató a júniusi, Pitesti-ben sorra kerülő Európa-bajnokságra.

A szövetség korábbi alelnökéről, a 2019-ben elhunyt Kadler Gusztávról elnevezett országos bajnokságon – amely még vasárnapig tart – minden korosztályt figyelembe véve 91 egyesület mintegy 2000 versenyzője vesz részt.

KAJAK-KENU
MARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, GYŐR
Férfiak
K-2 (30 km)
1. Boros Adrián, Erdélyi Tamás (Patent Győr) 1:52:03
2. Aradi Bátor Gergő, Kolozsvári Brúnó (Patent Győr) 1:52:05
3. Sellyei Csanád, Péli Zalán (Váci Kajak-Kenu SE, Hármaspálya Sportegyesület) 1:52:15
C-2 (22 km)
1. Laczó Dániel, Bakó Tamás (SZVTSZ Vízisport Szakosztály, KSI SE) 1:34:18 ó
2. Besenyei Ádám, Pálfalvi Viktor Gyula (Atomerőmű SE) 1:36:47
3. Pluzsik Mihály, Soltész Péter (Lágymányosi Spari Vízisport, Vízisport Club Tokaj) 1:37:42
Nők
K-2 (26 km)
1. Sinkó Panna, Csépe Panna (Gödi Sportegyesület, TFSE) 1:46:50
2. Reisz Janka, Tokai Zsófia (UTE) 1:51:16
3. Magyar Emma Lili, Rendessy Eszter (UTE) 1:54:42

(MTI)

 

maratoni kajak-kenu ob kajak-kenu Erdélyi Tamás Boros Adrián
Legfrissebb hírek

Maratoni kajak-kenu ob: Zagyvai Borbála megvédte címét kenu egyesben

Kajak-kenu
Tegnap, 14:06

Nem vált be a hármas csere női K–4-ben

Kajak-kenu
2026.05.14. 20:36

Kajak-kenu: csütörtökön Brandenburgban kezdődik az újabb világkupa

Kajak-kenu
2026.05.13. 10:30

Csorba győzött, Adolf és Kőhalmi ezüstérmes ötezer egyesben

Kajak-kenu
2026.05.10. 16:47

Kurucz és Fodor hatalmas csatában ezüstérmes lett, Tótkát és Nádast kizárták

Kajak-kenu
2026.05.10. 13:05

Kopasz Bálint óriásit hajrázott, de lecsúszott az aranyéremről Szegeden

Kajak-kenu
2026.05.09. 15:07

Nem volt ellenszer: Csikós Zsóka és férfi négyesünk is diadalmaskodott Szegeden!

Kajak-kenu
2026.05.09. 10:52

Tizenhat egységünk jutott A-döntőbe a szegedi kajak-kenu vk nyitó napján

Kajak-kenu
2026.05.08. 19:10
Ezek is érdekelhetik