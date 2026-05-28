A Marseille lecsapott a Brestet a Bajnokok Ligájába segítő sportigazgatóra

2026.05.28. 21:14
Grégory Lorenzi (Fotó: AFP)
Grégory Lorenzi lett a francia labdarúgás egyik kirakatcsapata, az Olympique Marseille sportigazgatója.

A Marseille csütörtökön jelentette be, hogy Grégory Lorenzi lép az eddigi sportigazgató, Medhi Benatia helyére. Mint ismert, az OM a francia bajnokság 5. helyezettjeként lemaradt a BL-indulásról, az Európa-ligában a ligaszakaszban kezd majd.

Lorenzi az elmúlt tíz évet a Brestnél töltötte hasonló pozícióban, és jelentős szerepe volt abban, hogy a breton klub a francia másodosztályból indulva egészen a Bajnokok Ligájáig jutott. Úgy volt, hogy az eddigi munkássága révén keresetté váló szakember az OGC Nice-nél folytatja pályafutását, azonban a Marseille jobb ajánlatot tett, mint a jelenleg még az osztályozón érdekelt nizzai csapat.

„Az OM különleges, nagyon népszerű, izgalmas, gazdag történelmű klub. Csak rajtunk múlik, hogy egyensúlyba tudjuk-e hozni a sportszakmai céljainkat a pénzügyi lehetőségeinkkel” – mondta a 42 éves Lorenzi a L'Équipe-nek.  

Egyelőre kérdéses, hogy a vezetőedző az idény közben kinevezett Habib Beye marad-e; a pletykák szerint az OM igyekszik becserkészni a Lille trénerét, Bruno Genesiót.

Lorenzi a korzikai Bastiában született, játszott a helyi csapatban, később a belga Excelsior Mouscronban és Monsban, a német Jahn Regensburgban, játékoskarrierjét a Brestben zárta le 2016-ban.

 

