Két magyar második hely a norvég ezüst kategóriás atlétikai viadalon

2026.05.28. 22:34
Halász Bence Norvégiában is nagyot dobott (Fotó: Dömötör Csaba)
Halász Bence Tóth Anna Klekner Hanga Szabados Ármin
A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is második helyen végzett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai versenyen csütörtökön.

A hazai szövetség (MASZ) Facebook-oldala szerint az olimpiai ezüstérmes Halász 80.59 méteres dobással zárt másodikként, míg Szabados Ármin ugyanebben a számban 78.84 méterrel ötödik lett. Győzött a francia Yann Chaussinand 81.07-tel.

A viadal eredményközlő oldala szerint női 100 méteres gátfutásban Tóth Anna 13.28 másodperces idővel második, míg a rúdugró Klekner Hanga 4.22 méterrel negyedik lett.

 

