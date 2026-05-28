Két magyar második hely a norvég ezüst kategóriás atlétikai viadalon

A hazai szövetség (MASZ) Facebook-oldala szerint az olimpiai ezüstérmes Halász 80.59 méteres dobással zárt másodikként, míg Szabados Ármin ugyanebben a számban 78.84 méterrel ötödik lett. Győzött a francia Yann Chaussinand 81.07-tel.

A viadal eredményközlő oldala szerint női 100 méteres gátfutásban Tóth Anna 13.28 másodperces idővel második, míg a rúdugró Klekner Hanga 4.22 méterrel negyedik lett.