Március óta nem játszott, de a vb-n ott lesz a dél-koreaiak alapembere

A Feyenoordban szereplő, 71-szeres válogatott futballista állapota és formája azért vet fel kérdéseket, mert holland klubjában március óta nem szerepelt bokasérülés miatt, ennek ellenére bekerült az ázsiai ország 26 fős vb-keretébe.

„Együtt tudok edzeni a többiekkel, nincs miért aggódni – mondta a dél-koreai hírügynökségnek Hvang In Bom a Utah állambeli Herrimanben, a válogatott edzőtáborában. – Hétről hétre egyre jobb a mozgásom, a meccsrutin viszont még hiányzik. Annak visszaszerzésében majd a mérkőzések segítenek.”

Hvang játéka helyi szakértők szerint rendkívül fontos a dél-koreai csapatnak, mely nélküle kifejezetten visszafogottan szerepelt a márciusi felkészülési meccseken, Elefántcsontparttól 4–0-ra, Ausztriától 1–0-ra kapott ki. A 29 éves középpályás ugyanakkor nem értett egyet teljesen ezzel a felvetéssel.

„Nem hiszem, hogy azért játszottunk gyengébben, mert én nem voltam a pályán. Mindig van, aki át tudja venni a kieső játékosok helyét. Azok a meccsek akkor is nehezek lettek volna, ha én is játszhatok” – jegyezte meg a futballista.

Dél-Korea a világbajnokság A-csoportjában szerepel a társházigazda Mexikóval, illetve Dél-Afrikával és Csehországgal együtt. A csapat első meccsét az európai együttessel vívja a vb nyitó napján Guadalajarában. A gárda előtte Utahban játszik felkészülési mérkőzést Trinidad és Tobago, illetve Salvador ellen.

A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Cso Hjon U (Ulszan), Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), Szong Bom Gun (Csonbuk Motors)

Védők: Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), Csho Ju Min (Sardzsah FC – Arab Emírségek), I Han Bom (FC Midtjylland – Dánia), Kim The Hjon (Kasima Antlers – Japán), Pak Csin Szop (Csöcsiang FC – Kína), I Ki Hjok (Gangvon FC), I The Szok (Austria Wien – Ausztria), Szol Jung U (Crvena zvezda – Szerbia), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen)

Középpályások: Jang Hjon Dzsun (Celtic – Skócia), Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia), Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), Om Dzsi Szong (Swansea City – Anglia/Wales), Hvang Hi Cshan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), I Dong Gjong (Ulszan), I Dzse Szong (Mainz – Németország), I Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Támadók: O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Cso Kju Szong (FC Midtylland – Dánia)

Szövetségi kapitány: Hong Mjong Bo