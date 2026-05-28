Vissza a gyökerekhez! – Viktor Gyökeres lehet a londoni főszereplő a BL-döntőn
Miután az Arsenal bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, Viktor Gyökeres, az „ágyúsok” csatára egyetlen mondattal kommentálta az eseményt a közösségi oldalán: „Back to the roots” – magyarul „Vissza a gyökerekhez.” A mondat több volt szellemességnél: a döntőt ugyanis Budapesten rendezik meg, a Puskás Arénában, márpedig Gyökeres gyökerei – részben legalábbis – valóban ide nyúlnak vissza.
Viktor Einar Gyökeres 1998. június 4-én született Stockholmban, de a neve nem véletlenül cseng magyarosan. Apai nagyapja az 1956-os forradalom után menekült el Magyarországról, és Svédországban telepedett le. Viktor a karrierje elején akár a magyar válogatott mellett is dönthetett volna, végül a svéd színeket választotta, de magyar felmenőit sohasem titkolta. Hogy most éppen a Puskás Arénában játszhat Bajnokok Ligája-döntőt, abban van valami sorsszerű, hiszen a stadiont arról a legendáról nevezték el, aki ugyanabból a generációból való, mint a nagyapja.
Viktor Gyökeres Stockholmban, a város déli részén nőtt fel, és egy kisebb helyi klub, az IFK Aspudden-Tellus pályáin kezdett focizni ötévesen. Nem sokkal később viszont már az egyik legnevesebb svéd akadémiára, a Brommapojkarnához került, amelynek elnöke, Björn Thuresson ma is jól emlékszik, milyen fiatalt ismert meg benne. „Nagyon nem szeretett veszíteni, és mindenki azonnal felfigyelt rá, mert olyan komolyan vette a futballt, mint kevesen” – fogalmazott Thuresson a portugál Rádio Renascencának adott interjújában.
2015-ben, 17 évesen mutatkozott be a Brommapojkarna felnőttcsapatában, és bár két évre rá a Brighton egymillió euróért leigazolta, Gyökeres története nem a gyors felemelkedés iskolapéldája volt, hanem a kitartásé.
A Brightonban egyetlen Premier League-meccset sem játszott. Kölcsönbe került, előbb a St. Paulihoz, a német másodosztályba, majd a Swansea Cityhez, végül a Coventry Cityhez, amely aztán véglegesen meg is vette 2021-ben. A Championshipben, az angol másodosztályban talált magára: 2021 és 2023 között 116 mérkőzésen 43 gólt szerzett, a Coventryvel eljutott a rájátszás döntőjéig, ugyanakkor első osztályú bajnokságban addig egyetlen percet sem játszott…
„Nem volt könnyű eljutni idáig. Volt, hogy egyedül éreztem magam, és a dolgok nem úgy alakultak, ahogy szerettem volna, de közben rengeteget tanultam. Például, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy magas szinten játsszak” – mondta a CNN-nek már Arsenal-játékosként visszatekintve erre az időszakra.
A coventry-i teljesítménye nem maradt észrevétlen: Ruben Amorim, a Sporting CP vezetőedzője és Hugo Viana, a klub sportigazgatója figyelt fel rá. 2023 nyarán a lisszaboni klub 20 millió euróért (plusz négymillió bónuszért) le is igazolta, ami akkor klubrekord összeget jelentett. A Sportingnál mégis némi bizalmatlansággal fogadták, mondván, egy másodosztályú játékosnak kellene helytállnia az európai porondon is fontos portugál topcsapatban. Gyökeres azonban a bemutatkozó mérkőzésén, a Vizela elleni nyitó fordulóban duplázott, mintegy megalapozva az elkövetkező két évét a Sportingnál!
Az első idényében 29 bajnoki gólt szerzett, minden fronton számolva pedig 50 meccsen 43 találatig és 15 gólpasszig jutott. A Sporting három év után ismét bajnok lett, ami már csak azért is különleges élmény volt a szurkolóknak, mert a Covid-évad alatt nem lehettek jelen a győzelmekkor. Gyökeres viszont épp csak beindult a lisszaboniak színeiben, és a rákövetkező évadban még jobb teljesítményt nyújtott, úgy, hogy a csapat immár Bajnokok Ligája-terhelésnek is ki volt téve. A portugál bajnokságban 33 mérkőzésen 39 gólt termelt (nyolc gólpassz mellett), amivel messze a legeredményesebb játékos lett az európai klubfutballban, ám a nagy ligák erősebb szorzója miatt az Aranycipőért folyó versenyfutásban csak másodikként végzett Kylian Mbappé mögött. Ugyanakkor a többi fronton, sőt, a válogatottban is roppant eredményesnek bizonyult, és az idényt összesen 63 góllal zárta ugyanennyi mérkőzésen, amiért kiérdemelte a France Football Gerd Müller-trófeáját, amelyet egy másik korábbi Sporting-ikon, Luís Figo adott át neki a gálán.
A teljesítményéről sokat elárul, hogy a lisszaboni klub történetében Gyökeres mindössze a harmadik játékos, aki egymást követő két idényben is portugál gólkirály tudott lenni – Fernando Peyroteo (1945–1947) és Héctor Yazalde (1973–1975) után –, noha a listán nincsenek „unalmas” nevek. A BL-ben, amelyben először szerepelt, szintén maradandó emléket hagyott, elsősorban a Manchester City elleni mesterhármasával – a Sporting 4–1-re győzött –, amellyel végleg berobbant a világ legjobb csatárai közé.
A góljainál csak a gólöröme lett ikonikusabb: minden találat után összekulcsolja az ujjait, és az arca elé emeli a két kezét, mint egy maszkot. A jelentéséről 2024 nyarán libbentette le a fátylat, amikor a közösségi oldalán a góljairól készült összeállítás alá a Sötét lovag: Felemelkedés című film főgonoszának szavait írta: „Senki sem törődött velem, amíg fel nem vettem a maszkot.” Az Arsenal hivatalos csatornájának adott első interjújában Gyökeres azt is elmondta, hogy a barátai unszolására találta ki az egyedi gólörömöt, amit az Alvalade Stadion után az Emirates szurkolói is átvettek.
A klubváltás azonban korántsem volt zökkenőmentes! 2025 májusában már mindenki tudta, hogy Gyökeres elhagyja a Sportingot, a kérdés csak az volt, ki fizet mennyit és mikor, noha a csatár nemegyszer utalt rá, hogy csakis az Arsenalhoz akar szerződni. A tárgyalások mégis elhúzódtak, Gyökeres nem jelent meg a Sporting edzőtáborában, mire Frederico Varandas, a lisszaboni klub elnöke egyhavi fizetését vonta meg tőle. Az Arsenal végül 65.7 millió euró fix összegért, plusz 10.3 millió bónuszért kapta meg Gyökeres játékjogát, ami a Sporting addigi legnagyobb bevétele volt egyetlen játékos eladásából.
2025. július 26-án a londoniak bejelentették az átigazolást. Gyökeres a 14-es mezt kapta meg, azt a számot, amelyet egykor Thierry Henry viselt, és amelyről a következőket mondta a bemutatkozó sajtótájékoztatóján: „Ismerem a mez történetét. Őszintén szólva nem volt túl sok szabad szám, de amikor láttam, hogy ez elérhető, könnyű döntés volt.” Azonnal kiderült, hogy a marketing szempontjából tökéles húzás volt a 14-est választania, az aláírást követő napokban ugyanis Gyökeres mezeladása meghaladta Bukayo Saka, Declan Rice és Martin Ödegaard addigi legjobb számait – mindezt egyetlen tétmeccs lejátszása nélkül!
Mindazonáltal az első hónapokban nem ment minden simán. A 2025-ös naptári évben mindössze öt bajnoki találatig jutott 17 mérkőzésen, amelyhez csak további kettőt tudott hozzátenni a BL-ben, a mindig kritikus angol sajtó pedig rendre a földbe döngölte. A fordulat január végén következett be, ami után nem egészen egy hónap alatt termelt további öt PL- és két BL-gólt. A február végi, Tottenham elleni örökrangadón (4–1) duplázott, a forduló játékosának választották meg, és bár a bajnokságot végül csak 14 találattal zárta, így is ő lett a 22 év után ismét bajnoki címet szerző Arsenal legeredményesebb futballistája a Premier League-ben.
A BL-ben Gabriel Martinelli egy találattal jobban áll nála (6–5), de a budapesti döntőn Gyökeres még megelőzheti. Ha azt nézzük, hogy a londoniak az ideit megelőzően 2004-ben nyertek bajnokságot, és 2006-ban játszottak először és eddig utoljára Bajnokok Ligája-finálét (amin ráadásul kikaptak), most történelmi duplázás küszöbén állnak, amelyen a svéd-magyar csatár segíthet átlépni. Május 30-án a címvédő PSG lesz az ellenfél, Viktor Gyökeres pedig a nagypapájától örökölt nevet viselve futhat ki a gyepre annak az országnak a legnagyobb stadionjában, ahonnan a nagypapa egykor elmenekült. A futball ritkán kínál ilyen dramaturgiai kört, amit ő maga tökéletesen foglalt össze egyetlen sorban: vissza a gyökerekhez!
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Május 30., szombat
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 23-i lapszámában jelent meg.)