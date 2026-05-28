Roland Garros: továbbra is versenyben a világelső a nőknél

Ha nem is könnyen, de megnyerte az első játszmát a női világelső, Arina Szabalenka francia ellenfele, Elsa Jaquemot ellen. A tavalyi torna ezüstérmese 2:1-e s vezetésnél ugyan brékelt, ami kikövezte volna az utat a szettgyőzelemhez, de Jaquemot azonnal visszavágott, majd 6:5-ig fej fej mellett haladtak a felek. Ekkor a hazai versenyző adogatásnál a fehérorosz rálépett a gázra, és második játszmalabdáját meg is csinálta.

Hamar jött a Szabalenka-brék a második etapban, az 1. helyen kiemelt klasszis az első lecsapott az első lehetőségre, s 3:0-nál még két sansza volt arra, hogy megduplázza a fórt. Ez ekkor még nem jött össze, két gémmel később viszont már igen, ám amikor lezárhatta volna meccset, megremegett a keze. A Jacquemot előtt felcsillanó reménysugár azonban igen tűnékenynek bizonyult: a francia első adogatópontját még megszerezte, onnantól viszont Szabalenka hengerelt, és 7:5, 6:2-re megnyerte a mérkőzést.

Szabalenka a tavalyi Garros-döntőben attól a Coco Gaufftól kapott ki, akinek most Majar Serifet sodorta útjába a sors. Utólag nézve az egyiptomi alighanem szívesen kihagyta volna címvédő elleni találkozót, tekintve, hogy nem sok esélyt kapott az amerikaitól. A mérkőzésen egyébként úgy szórták el a saját adogatógémjeiket a felek, mintha direkt meg akarnák ajándékozni a riválist: az első szettben kilencből öt, a másodikban nyolcból hat gémet nyert meg a fogadó. Összességében Gauff bizonyult „irigyebbnek”, s 6:3, 6:2-re meg is nyerte a mérkőzést, így összejöhet az egy évvel ezelőtti finálé – ezúttal az elődöntőben.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

FÉRFI EGYES

2. FORDULÓ

J. M. Cerúndolo (argentin)–Sinner (olasz, 1.)– 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1

Faria (portugál)–Struff (német) 7:5, 7:6 (7–1), 6:2

Cobolli (olasz, 10.)–Vu Ji-ping (kínai) 6:4, 6:4, 6:4

Svajda (amerikai)–Walton (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:7 (4–7), 6:2

Tabilo (chilei)–Vacherot (monacói, 16.) – játék nélkül

Tien (amerikai, 16.)–Diaz Acosta (argentin)– 7:5, 4:6, 3:6, 7:6 (7–4), 6:3

Kouamé (francia)–Vallejo (paraguayi) 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10–8)

F. Cerúndolo (argentin, 25.)–Gaston (francia) 2:6, 6:4, 6:2, 6:1

Tiafoe (amerikai, 19.)–Hurkacz (lengyel) 6:7 (5–7), 7:6 (7–5), 4:6, 7:6 (7–1), 6:4

Landaluce (spanyol)–Kopriva (cseh) 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0

NŐI EGYES

2. FORDULÓ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jacquemot (francia) 7:5, 6:2

Oszaka (japán, 16.)–Vekic (horvát) 7:6 (7–1), 6:4

Jovic (amerikai, 16.)–E. Navarro (amerikai) 6:0, 6:3

Olijnyikova (ukrán)–Birrell (ausztrál) 6:3, 0:6, 7:6 (10–5)

Chwalinska (lengyel, 8.)–Mertens (belga, 23.) 6:4, 6:0

Snajgyer (orosz, 25.)–Kessler (amerikai) 7:6 (7–3), 6:1

Kalinszkaja (orosz, 22.)–Kornyejeva (orosz, 15.) 7:6 (7–2), 6:4

Anisimova (amerikai, 6.)–Grabher (osztrák) 6:0 – feladta

Szakkari (görög)–Liu (amerikai) 6:7 (7–9), 6:3, 6:3

Kasatkina (ausztrál)–Bandecchi 7:5, 7:6 (13–11)

Gauff (amerikai, 4.)–Serif (egyiptomi) 6:3, 6:2