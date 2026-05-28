Futsal NB I: előnyben az Újpest a bajnoki döntőben

A fővárosiak és a nyírségiek is történetük során először jutottak döntőbe, így biztosan új bajnokot avatnak az idény végén az élvonalban. Lovas Norbert gárdája az előző két kiírásban egyaránt bronzérmes volt, míg az Újpest nemrég szerzett ezüstérmet a Magyar Kupában. A két csapat jól ismeri egymást, ebben a szezonban négyszer csaptak össze, ebből háromszor a lila-fehérek győztek, legutóbb viszont a Nyíregyháza ünnepelhetett.

A csütörtöki találkozó első felvonásában mindkét oldalon akadtak ígéretes helyzetek, azonban a kapusok bravúrosan védtek, a vendégeknél pedig Dávid Richárdnak a mérkőzés elején a gólvonalról sikerült mentenie. Összességében az Újpest többet birtokolta a labdát, de a nyíregyháziaknak adódtak komolyabb lehetőségei, a szünetig viszont nem esett gól.

A 25. percben oldalberúgást végezhetett el a vendégcsapat, a beívelést Hadnagy István értékesítette, ezzel megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Nem sokkal később Vas Ádám fejelte az ellenfélhez a labdát, de Hadnagy nem tudta tovább növelni a különbséget. A 32. percben Suscsák Máté fordult le emberéről és passzolt Hadzsi Mátéhoz, akinek sikerült egyenlítenie. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, így kétszer ötperces hosszabbítás következett. A ráadás 7. percében összegyűjtötte hatodik szabálytalanságát a Nyíregyháza, így Czerman Márk készülődhetett a kisbüntetőre, amelyből a bal alsó sarokba lőtt és megfordította a mérkőzést.

A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A következő mérkőzésre hétfőn, a nyíregyházi Continental Arénában kerül sor.

FUTSAL NB I

Döntő, 1. mérkőzés

Újpest–Nyíregyháza 2–1 (0–0, 1–1, 1–1)

Gólszerző: Hadzsi (32.), Czerman (47.), ill. Hadnagy (25.)

A párharc állása: 1–0 az Újpest javára.