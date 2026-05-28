Dembélé és Hakimi felépült, ott lesznek a Puskás Arénában – sajtóhír

2026.05.28. 20:03
Asraf Hakimi (balra) és Ousmane Dembélé a Bayern München elleni továbbjutás pillanataiban (Fotó: Getty Images)
A L'Équipe francia sportnapilap értesülése szerint Ousmane Dembélé és Asraf Hakimi felépült kisebb sérüléséből, nincs akadálya annak, hogy pályára lépjenek az Arsenal ellen szombaton a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben.

A L'Équipe úgy tudja, hogy a PSG 24 játékossal érkezik a magyar fővárosba, és a lap nemcsak Ousmane Dembélé, valamint Asraf Hakimi (nagyjából eddig is biztosra vett) jelenlétét emeli ki, hanem azt is, hogy a tél óta sérüléssel küzdő 18 éves támadó, Quentin Ndjantou is ott van a keretben.

A címvédő csütörtökön még Párizsban edzett, pénteken érkezik Budapestre (mint ismert, az ellenfél, az Arsenal csütörtökön már befutott), Luis Enrique vezetőedző és egy játékos 15.30-kor tart sajtótájékoztatót, majd a csapat 16.45-kor edz a Puskás Arénában.

A párizsi klub minden labdarúgója számára lehetővé tette, hogy öt családtagot/barátot meghívjon a szombati mérkőzésre, az ő különgépük is pénteken érkezik.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

ÉLETKÉPEK A CSÜTÖRTÖKI EDZÉSRŐL

