Dembélé és Hakimi felépült, ott lesznek a Puskás Arénában – sajtóhír

A L'Équipe úgy tudja, hogy a PSG 24 játékossal érkezik a magyar fővárosba, és a lap nemcsak Ousmane Dembélé, valamint Asraf Hakimi (nagyjából eddig is biztosra vett) jelenlétét emeli ki, hanem azt is, hogy a tél óta sérüléssel küzdő 18 éves támadó, Quentin Ndjantou is ott van a keretben.

A címvédő csütörtökön még Párizsban edzett, pénteken érkezik Budapestre (mint ismert, az ellenfél, az Arsenal csütörtökön már befutott), Luis Enrique vezetőedző és egy játékos 15.30-kor tart sajtótájékoztatót, majd a csapat 16.45-kor edz a Puskás Arénában.

A párizsi klub minden labdarúgója számára lehetővé tette, hogy öt családtagot/barátot meghívjon a szombati mérkőzésre, az ő különgépük is pénteken érkezik.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

ÉLETKÉPEK A CSÜTÖRTÖKI EDZÉSRŐL