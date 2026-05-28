Vívó Eb: a klasszisok mellett öt újonc a magyar keretben

A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint a csütörtöki ülésén „szinte teljes egyetértésben és konszenzus mellett” szavazta meg az elnökség Boczkó Gábor szövetségi kapitány előterjesztését, amelyet a vezetőedzők jelölése, majd a szakmai testület javaslata alapján tett meg.

Férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spiesz Anna, női párbajtőrben Borsody Emma, női tőrben pedig Papp Jázmin és Kollár Anna először indul majd felnőttvilágversenyen.

Férfi párbajtőrben a Párizsban olimpiai bajnok négyes szerepel, kardban az ötkarikás ezüstérmes együttesből hárman utaznak Antonyba, köztük az egyéniben háromszoros olimpiai győztes Szilágyi Áron, női kardban pedig három kétszeres vb-aranyérmes is ott van a csapatban. Férfi tőrben a tavaly vb-harmadik válogatott vesz részt az Eb-n, míg női párbajtőrben az olimpiai bronzérmes Muhari Eszterrel indul a névsor.

Az Eb-t június 16. és 21. között rendezik a Párizs déli agglomerációjában lévő Antonyban. A válogatott felkészülése a hétvégén kezdődik.

A hunfencing.hu oldal tájékoztatása szerint ismét a válogatottkeret tagja két sok időt kihagyó klasszis, a kardozó Márton Anna és a párbajtőröző Kun Anna. Előbbi reményei szerint hosszú sérüléssorozata végén jár, és az Európa-, valamint világbajnoki felkészülésben már segíti a válogatottat, ősszel pedig a versenyekre is visszatér. Utóbbit a holléti nyilvántartással összefüggő mulasztás miatt 2024 májusában két évre eltiltották és büntetése lejártát követően a múlt héten versenyzett először a nemzetközi porondon. A franciaországi Saint-Maurban hibátlan csoportkörrel főtáblára jutott, ott aztán az első fordulóban búcsúzott.

A MAGYAR EB-KERET

Férfi kard: Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas), Szatmári András (MTK), Dallos Benedek (Vasas)

Férfi párbajtőr: Nagy Dávid (Vasas), Koch Máté (Vasas), Andrásfi Tibor (BVSC), Siklósi Gergely (Honvéd)

Férfi tőr: Szemes Gergő (FTC), Dósa Dániel (Törekvés), Tóth Gergely (FTC), Mihályi Andor (Ludovika)

Női kard: Battai Sugár (DEAC), Spiesz Anna (Vasas), Szűcs Luca (BVSC), Pusztai Liza (BVSC)

Női párbajtőr: Muhari Eszter (Tatabánya), Büki Lili (Tatabánya), Borsody Emma (MTK), Nagy Blanka (Debreceni SI)

Női tőr: Pásztor Flóra (Törekvés), Kondricz Kata (Honvéd), Papp Jázmin (FTC), Lupkovics Dóra (Honvéd, csak egyéniben), Kollár Anna (Törekvés, csak csapatban)