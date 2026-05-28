Az Arsenal megérkezett a magyar fővárosba a szombati mérkőzésre

2026.05.28. 19:05
Noni Madueke és az Arsenal landolt Budapesten (Fotó: Getty Images)
A Puskás Arénában esedékes Bajnokok Ligája-döntő egyik résztvevője, az Arsenal közölte, elindult a szombati finálé helyszínére, Budapestre. Később aztán arról is hírt adtak az „ágyúsok”, hogy megérkeztek a magyar fővárosba.

„Útnak indultunk” – írta közösségi oldalán a klub csütörtök délután.

FRISSÍTÉS: az Arsenal megérkezett Budapestre.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

 

