Az Arsenal megérkezett a magyar fővárosba a szombati mérkőzésre
A Puskás Arénában esedékes Bajnokok Ligája-döntő egyik résztvevője, az Arsenal közölte, elindult a szombati finálé helyszínére, Budapestre. Később aztán arról is hírt adtak az „ágyúsok”, hogy megérkeztek a magyar fővárosba.
„Útnak indultunk” – írta közösségi oldalán a klub csütörtök délután.
FRISSÍTÉS: az Arsenal megérkezett Budapestre.
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
