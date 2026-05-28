A történelemben először nem Párizs lesz az Aranylabda-gála helyszíne

2026.05.28. 21:08
Idén 70 éves az Aranylabda, ennek alkalmából a díjat átadó France Football úgy döntött, ezúttal nem Párizsban, hanem Londonban lesz a gála – derült ki a francia lap sajtóközleményéből.

Az idén 80 éves futballmagazin 2026-ban október 26-án adja át az 1956-ban alapított Aranylabda-díjat, melyet szokás szerint az idény legjobb labdarúgója kap meg.

A jubileum alkalmából, valamint az első győztes, az angol Stanley Matthews tiszteletére – aki 41 évesen érdemelte ki a díjat, miután hazájával megnyerte az Egyesült Királyság négy válogatottjának megrendezett brit házibajnokságot, valamint bajnoki ezüstérmes lett a Blackpoollal – a 70. gálának London ad otthont, így a történelemben először nem Párizs lesz a helyszín.

A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője szavaz: Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a France Football. 

