A történelemben először nem Párizs lesz az Aranylabda-gála helyszíne

Az idén 80 éves futballmagazin 2026-ban október 26-án adja át az 1956-ban alapított Aranylabda-díjat, melyet szokás szerint az idény legjobb labdarúgója kap meg.

A jubileum alkalmából, valamint az első győztes, az angol Stanley Matthews tiszteletére – aki 41 évesen érdemelte ki a díjat, miután hazájával megnyerte az Egyesült Királyság négy válogatottjának megrendezett brit házibajnokságot, valamint bajnoki ezüstérmes lett a Blackpoollal – a 70. gálának London ad otthont, így a történelemben először nem Párizs lesz a helyszín.

A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője szavaz: Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a France Football.