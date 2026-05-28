Per Johansson: Magas színvonalat képviselő csapatok jutottak a négyes döntőbe

A kisalföldi klub a Magyar Kupát megnyerte, a bajnokságban a NEKA elleni vasárnapi záró meccs eredményétől függetlenül már aranyérmes, jövő hétvégén pedig Budapesten címvédőként koronázhatja meg idényét a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, amelynek elődöntőjében a francia Brest Bretagne lesz az ellenfele.

A svéd vezetőedző az MTI-nek felidézte: amikor a klubhoz érkezett 2024 márciusában, az idényhajránál jártak és még egy trófeát sem zsebelt be addig az egyesület, végül megnyerték a BL-t és egy sikerrel zártak. A következő évben a bajnoki címmel a zsebükben várták a négyes döntőt és így két arannyal fejezték be a szezont. Most úgy vágnak neki a final fournak, hogy a két hazai trófea már zsebben van.

„Minden jelentős mérkőzés, amit megnyerünk, minden megszerzett cím magabiztosságot ad. A csapat ettől még jobb és jobb lesz, ebben az idényben nagyon magas színvonalon teljesítettünk. A négyes döntőbe jutott csapatok, nyugodtan mondhatom, a legjobbak legalább az elmúlt tíz évet tekintve. Tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfelek, ezt a sorozatot a legnehezebb megnyerni. Nekünk azonban egymás után harmadszor sikerülhet, ez a mi motivációnk, elképesztő módon el akarjuk érni ezt a hármas szériát” – fejtette ki. Hozzáfűzte: az, hogy a csapathoz érkezése óta a hat megszerezhető címből ötöt be tudtak gyűjteni, jó érzés számára és magabiztossággal tölti el. És persze csatlakozni akar azokhoz az edzőkhöz, akik triplázásra vezették a Győrt, ez legutóbb 2019-ben sikerült a klubnak.

Kitért Dione Housheer sérülésére is: a holland válogatott jobbátlövő a Debrecen elleni vasárnapi bajnoki első félidejében ütközött, emiatt lecserélték és már nem is vállalta a játékot a folytatásban. Az elvégzett orvosi vizsgálatok izomsérülést nem igazoltak, ugyanakkor kisebb izomfájdalom miatt a szakmai és egészségügyi stáb úgy döntött, hogy a NEKA elleni utolsó bajnoki mérkőzésen elővigyázatosságból nem lép pályára. Johansson erről azt mondta: ez egy három-öt nap alatt kipihenhető sérülés, a NEKA ellen pedig a keret rotációja miatt eleve pihenőt kapott volna Housheer, ugyanakkor a hétvégére már játékra képes lesz a várakozásai szerint.

Az idény végén természetes kisebb fájdalmak más játékosoknál is előfordulnak a vezetőedző bevallása szerint, ugyanakkor olyan nem, ami aggasztaná őt a négyes döntő előtt. A kisalföldi gárda felcsúti edzőtábora pedig a felkészülés mellett a regenerációt, a mentális feltöltődést is szolgálja, így például szerdán a labdás tréning helyett vízi és edzőtermi gyakorlatokat végeztek a kézilabdázók.

Amint rámutatott, sok időt tölt a játékosokkal: a keret holland tagjait négy és fél éve edzi, mivel korábban a szövetségi kapitányuk is volt, „a svéd lányok pedig életük felében velem dolgoztak”, így nagyon erős kapcsolat alakult ki, jól ismerik egymást, ami megkönnyíti a dolgokat.

Az elődöntős ellenfélre, a Brestre kitérve azt mondta: komplett csapat.

„Azt sem mondhatnám, hogy jobb játékosaim vannak, mint nekik. Ott van például Anna Vjahireva, Méline Nocandy és Annika Lott. Reméljük, hogy a tapasztalatunk és az, hogy a csapat jó kapcsolatokból épül fel és remek hangulatból, segítségünkre lesz” – szögezte le. Úgy véli, a Brest olyan csoportban lett első, amely sokkal erősebb volt, mint az a nyolcas, amelyben az ETO élen zárt.

„Készen állnak a győzelemre, de tavaly az Esbjerg is készen állt...” – utalt a tavalyi elődöntőben 29-28-ra legyőzött dán együttesre Johansson. Mint mondta, pontosan nem tudja, mi fogja eldönteni az összecsapást, az biztos, apróságokon múlhat a továbbjutás. Csapata szempontjából a kapusteljesítmény és a védekezés mindig kiemelten fontos – fűzte hozzá.

„Két komplett együttes találkozik. Büszke vagyok a női kézilabdára, mert ez a négyes a CSM Bucuresti és a Metz csapataival kiegészítve elképesztően magas minőséget képvisel” – emelte ki.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten, ahol ezúttal a második elődöntőt játssza majd.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért (Tv: Sport1)

18.00: döntő (Tv: Sport1)