Andrea Pirlo 40 százalék esélyt ad az Arsenalnak a Paris Saint-Germain ellen

A négy Bajnokok Ligája-döntőben részt vevő, abból kettőt megnyerő (2003 és 2007), kettőt elveszítő (2005 és 2015) Andrea Pirlo Luis Enriquét is dicsérte, szerinte a trénernek köszönhető, hogy igazi csapat lett a PSG-ből.

„Ez az edző érdeme. Megszabadult minden olyan sztártól, aki előtte érkezett a klubhoz, és azokkal akart együtt dolgozni, akik hajlandóak megtenni azt, amit kér tőlük – mondta a Sky Sportsnak az egykori középpályás. – Nincs már olyan labdarúgó ott, aki bármit megtehet. Az egyén része a csapatnak, de támadnia és védekeznie kell mindenkinek. Ezen a szinten már nem fér bele, hogy a védekezésből valaki ne vegye ki a részét. Most ez egy olyan csapat, melynek tagjai futnak, védekeznek, és az eredmények őket igazolják.”

A 2006-ban vb-címet nyerő futballista külön kiemelte Vitinhát, akinek a labdabirtoklás nagy erőssége, s elmondta Pirlo, miért nehéz elvenni a PSG középpályásától a labdát.

„A technikai képzettség fontos, és tudnod kell, milyen testhelyzetben kell lenned, amikor megkapod a labdát, de már előtte fel kell mérned azt, hol helyezkednek el a csapattársaid a pályán. Már azelőtt látnod kell, mi fog történni, mielőtt bekövetkezik, majd persze a labdakezelés és a személyiség sem elhanyagolható, amikor már eljutott hozzád a labda. Nagyon kedvelem Vitinhát, remekül lát a pályán, és mindig nyugodt marad, még nyomás alatt is” – fejtette ki véleményét a 47 éves korábbi labdarúgó.

Majd természetesen az Arsenalról is szó esett, és Pirlo szerint is bízhatnak a rögzített helyzetekben a londoniak: „Van két belső védőjük és egy támadójuk is, akik kiválóak a levegőben, ezt biztosan megpróbálják majd kihasználni. Az Arsenal jó az ilyen szituációkban, mivel ezekből a stáb alaposan felkészült. Figyeltem őket a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is, és évek óta jól teljesítenek, nem csak ebben az idényben, úgyhogy megérdemelték az angol bajnoki címet. A PSG-nek nincsenek ilyen magasra ugró futballistái, így a párizsiak más játékhelyzetek kialakítására törekszenek majd. Érdekes lesz a döntő, mivel a Paris Saint-Germain a címvédő, az Arsenal pedig húsz év után jutott be újra a fináléba, miközben megnyerte a PL-t. Azt mondanám, a francia csapat az esélyes 60:40 arányban.”