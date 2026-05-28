Exkluzív bulihelyszín lesz a Vajdahunyad vára a finálé után

A Puskás Arénából érkező szurkolókat különleges látványvilág, monumentális fénytechnika, exkluzív show-elemek és világszínvonalú elektronikus zene várja Budapest ikonikus történelmi helyszínén. A szervezők célja az, hogy a futballünnep ne érjen véget a sípszóval, hanem hajnalig tartson a város szívében.

A Vajdahunyad vára ezen az estén teljesen új arcát mutatja meg. A több mint százéves épületegyüttes, amelyet évente turisták százezrei keresnek fel, most egy exkluzív futball- és zenei esemény központjává válik. A történelmi falak között futball-legendák, ismert magyar celebek, influenszerek, sportközeli médiaszereplők és szurkolók ünnepelhetnek együtt.

Az este sztárfellépője a világhírű Claptone lesz. A titokzatos aranymaszkos DJ-producer a világ legnagyobb fesztiváljain lépett már fel, többek között a Tomorrowlanden, az Ultra Music Festivalon és a Coachellán is, most pedig Budapestre hozza különleges látvány- és hangzásvilágát. A szervezők szerint a vár udvarán olyan hangulat várható, mintha Ibiza és a Bajnokok Ligája találkozna egyetlen éjszakára.

„Nem egy zárt VIP-rendezvényt akartunk létrehozni, hanem egy valódi futballünnepet. A cél az, hogy a szurkolók testközelből élhessék át a BL-döntő különleges hangulatát egy olyan helyszínen, amely önmagában is lenyűgöző” – mondta Balogh Balázs főszervező.

A Városliget szívében található Vajdahunyad vára Magyarország egyik legkülönlegesebb építészeti látványossága. Az Alpár Ignác által tervezett épületegyüttes a magyar építészet ezer évét idézi meg: a román, a gótikus, a reneszánsz és a barokk stílus elemei egyszerre jelennek meg benne. A vár legismertebb része az erdélyi Vajdahunyad várát idézi, innen kapta a nevét is.

A szervezők szerint éppen ezért tökéletes helyszín egy történelmi sportesemény ünneplésére. A cél az, hogy Budapest ne csak a BL-döntő házigazdájaként maradjon emlékezetes, hanem azért is, mert itt rendezték meg a sorozat első hivatalos afterpartyját egy olyan ikonikus helyszínen, amely egyszerre képviseli a történelmet, az eleganciát és a modern szórakozást.

A program május 30-án 20:30-kor kezdődik, és hajnal 3 óráig tart majd.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol)

Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!