Edzés közben egy már elütött őz miatt bukott a magyar időfutambajnok kerékpáros

A Team United Shipping 31 éves bringása csütörtök este a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy időfutam-kerékpáron tréningezett és bekönyökölve tekert 47 km/órás sebességgel, amikor egy kanyarban az utolsó pillanatban vett észre egy, az úton fekvő őzet, amelyet korábban már elütöttek, kikerülni azonban nem tudta az élettelen állatot.

A bukás során nagyot repült, a tenyereit és a fenekét erősen lehorzsolta, ám amint elmondta, örül, hogy ennyivel megúszta. A mentőket nem kellett kihívnia, a rendőrök ugyanakkor helyszíneltek a baleset miatt. Pelikán tavaly 2016 és 2017 után harmadszor lett időfutambajnok.