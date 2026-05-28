Edzés közben egy már elütött őz miatt bukott a magyar időfutambajnok kerékpáros, Pelikán János.
A Team United Shipping 31 éves bringása csütörtök este a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy időfutam-kerékpáron tréningezett és bekönyökölve tekert 47 km/órás sebességgel, amikor egy kanyarban az utolsó pillanatban vett észre egy, az úton fekvő őzet, amelyet korábban már elütöttek, kikerülni azonban nem tudta az élettelen állatot.
A bukás során nagyot repült, a tenyereit és a fenekét erősen lehorzsolta, ám amint elmondta, örül, hogy ennyivel megúszta. A mentőket nem kellett kihívnia, a rendőrök ugyanakkor helyszíneltek a baleset miatt. Pelikán tavaly 2016 és 2017 után harmadszor lett időfutambajnok.
