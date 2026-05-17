Neymar kiborult: tévedésből cserélték le a kerethirdetés előtti utolsó meccsén

2026.05.17. 21:06
Neymar (10-es számmal) ezúttal teljes joggal reklamált a játékvezetőknél (Fotó: Getty Images)
Tévedésből cserélték le a Coritiba ellen 3–0-ra elveszített brazil bajnoki mérkőzés 65. percében a Santos FC csapatkapitányát, Neymart, akit kisebb sérüléssel az oldalvonalon kívül ápoltak. A mérkőzés játékvezetői ugyanis azt hitték, Cuca vezetőedző az ő helyére küldi be Robinho Júniort, s mivel a cserejátékos már belépett a pályára, nem volt visszaút.

A Coritiba elleni idegenbeli bajnokin bizonyíthatott utoljára Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak a hétfői vb-kerethirdetés előtt a brazil labdarúgó-válogatott gólrekordere, Neymar. A 34 éves csillag meccse azonban több szempontból is balul sült el, csapata ugyanis 3–0-ra kikapott, őt pedig a 65. percben lecserélték – nem akármilyen körülmények között.

Neymart kisebb sérülés miatt épp az oldalvonalon kívül ápolták, amikor a vezetőedző, Cuca cserére szánta el magát, és pályára küldte Robinho Júniort – a Santos-legenda Robinho fiát –, de nem Neymart akarta lehozni, a cserét jelző cetlin sem az ő neve szerepelt, ám a negyedik játékvezető félreértette a mester szándékát, és a tízes számot mutatta fel. Mivel a cserejátékos már átlépte a mészcsíkot, nem volt visszaút, a Santos csapatkapitánya hiába tiltakozott a bíróknál, le kellett ülnie a kispadra.

A Santos FC 16 forduló után a kiesést jelentő 17. helyen áll a brazil országos bajnokság első osztályában.

 

Santos FC brazil labdarúgó-válogatott Neymar
