Neymar kiborult: tévedésből cserélték le a kerethirdetés előtti utolsó meccsén

A Coritiba elleni idegenbeli bajnokin bizonyíthatott utoljára Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak a hétfői vb-kerethirdetés előtt a brazil labdarúgó-válogatott gólrekordere, Neymar. A 34 éves csillag meccse azonban több szempontból is balul sült el, csapata ugyanis 3–0-ra kikapott, őt pedig a 65. percben lecserélték – nem akármilyen körülmények között.

Neymart kisebb sérülés miatt épp az oldalvonalon kívül ápolták, amikor a vezetőedző, Cuca cserére szánta el magát, és pályára küldte Robinho Júniort – a Santos-legenda Robinho fiát –, de nem Neymart akarta lehozni, a cserét jelző cetlin sem az ő neve szerepelt, ám a negyedik játékvezető félreértette a mester szándékát, és a tízes számot mutatta fel. Mivel a cserejátékos már átlépte a mészcsíkot, nem volt visszaút, a Santos csapatkapitánya hiába tiltakozott a bíróknál, le kellett ülnie a kispadra.

A Santos FC 16 forduló után a kiesést jelentő 17. helyen áll a brazil országos bajnokság első osztályában.