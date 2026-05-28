Röplabda: Csereklye Zsófia berobbant a válogatott kezdőjébe

Megfiatalított kerettel és remek formában kezdte meg a nyári megméretések sorát a felnőtt női röplabda-válogatott, amely múlt héten Szlovéniában szerepelt MEVZA-tornán. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány összesen nyolc utánpótláskorú, köztük öt U20-as és három U18-as játékost hívott meg a bő keretbe a felkészülés elején, majd a fiatalok közül többen Mariborban meg is kapták a lehetőséget a bizonyításra, a nagyválogatottban való bemutatkozásra. Így például a 18 éves Csereklye Zsófia is először szerepelhetett címeres mezben a felnőttek között, és rögtön alapember is lett belőle Mariborban. Az újpesti nevelésű, tavaly nyár óta a Vasasban játszó centerígéret mind a négy meccsen kezdőként játszott a MEVZA-tornán: sorrendben Ciprus ellen 4, Luxemburg ellen 8, Ausztria ellen 10, míg Horvátországgal szemben 11 ponttal járult hozzá a magyar sikerhez, ugyanis a mieink veretlenül megnyerték a viadalt.

„Önmagában már annak is nagyon örültem, hogy egyáltalán meghívót kaptam a felnőttválogatottba, és kipróbálhatom magam, tanulhatok ebben a közegben – mondta a Vasassal az évadban az Extraligát megnyerő Csereklye az Utánpótlássportnak. –

Újoncként álmomban sem gondoltam volna, hogy mindjárt kezdőjátékos lehetek majd az első tornámon.

Hatalmas megtiszteltésként ért, hogy megkaptam a lehetőséget, és boldog vagyok, hogy az edzőmeccsek után sikerült jól debütálnom tétmérkőzésen is, ráadásul a csapatnak is jól ment, és megnyertük a MEVZA-tornát, ami kiváló alapot jelenthet a folytatásra így az Európa-liga-sorozat rajtjának közeledtével."

Csereklye Zsófia jó teljesítménnyel mutatkozott be a felnőttválogatottban Forrás: MRSZ

A válogatott ezen a héten Görögországban játszik felkészülési mérkőzéseket, majd a jövő héttel megkezdi szereplését az Európa-ligában, aztán augusztusban pedig Európa-bajnokság vár a lányokra.

Rendkívül motiváltan vágtam neki a felnőttválogatottban való szereplésnek, szerettem volna mindenképpen megmutatni, hogy mire vagyok képes, és a lehető legjobb arcomat hozni, rászolgálni a szakmai stáb bizalmára.

Hál'istennek ez össze is jött, sikerült megugranom az első akadályt, de nem szeretnék itt megállni és hátradőlni, azon leszek, hogy állandósítsam a helyem a csapatban, és egyre jobb produkcióval tudjam segíteni a válogatottat. Összességében nagyon hamar ment a beilleszkedés, gyorsan megtaláltam a helyem a csapatban. Az idősebb csapattársak is az első pillanattól fogva elfogadtak, abszolúte pozitívan és támogatóan álltak hozzám, nem pedig újoncként kezeltek, ami különösen jólesett, és olyan érzés volt, mintha én mindig is tagja lettem volna ennek a válogatottnak."

(Kiemelt kép forrása: MRSZ)