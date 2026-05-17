Varga Barnabás csereként pályára lépett az AEK idényzáró mérkőzésén

2026.05.17. 21:07
Varga Barnabás csereként állt be az Olympiakosz ellen (Fotó: Getty Images, archív)
Olympiakosz Varga Barnabás AEK Athén
Idénybeli utolsó bajnoki mérkőzésén 1–1-es döntetlent játszott az AEK Athén az Olympiakosszal a görög Szuperligában, a magyar válogatott Varga Barnabás szemlátomást kiheverte bordasérülését.

A napokban bordasérülést szenvedő Varga Barnabásról megnyugtató információt kapott lapunk Görögországból: szombaton teljes körű edzésmunkát végzett klubcsapatában, a már bajnok AEK Athénban. Mindezek ellenére Marko Nikolics vezetőedző másnap csak csereként számított rá a vendég Olympiakosz elleni, idénybeli utolsó bajnokin.

A hazai együttes a 41. percben hátrányba került, miután Daniel Podence mesteri indítása után a brazil Rodinei könyörtelenül kilőtte a jobb alsó sarkot. Az 51. percben fellélegezhettek a 31 éves magyar válogatott csatárért aggódók, Varga szemlátomást örömmel és koncentráltan lépett pályára csereként. Két perccel később bal oldali beadást követően fejjel rögtön veszélyeztetett is, ám a labda elkerülte a kaput. A 72. percben csapattársa, Aboubakary Koita távoli lövésénél már tehetetlen volt a pireuszi kaput védő Konsztandinosz Colakisz az Allwyn Arénában és a környező utcákban görögtűzzel ünneplő több tízezer AEK-szurkoló legnagyobb örömére. A folytatásban az eredmény már nem változott, s jó hír, hogy Varga Barnabás nagyszerűen mozgott, így Marco Rossi szövetségi kapitány minden bizonnyal számíthat a játékára a Finnország és a Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésen.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
AEK Athén–Olympiakosz 1–1
AEK: Varga Barnabás az 51. percben állt be.

 

