Nemzeti Sportrádió

Sipos Adrián: Ez a csapat megérdemelné, hogy ott legyen a világbajnokságon

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.05.17. 20:10
null
Címkék
férfi kézilabda-vb Sipos Adrián magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-világbajnokság
A magyar férfi kézilabda-válogatott 31–30-ra legyőzte Szerbiát a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben, de összesítésben egy góllal a szerbek vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán. Már csak a nemzetközi szövetség két szabadkártyájának egyikében bízhat a válogatott. A mérkőzést követően Ligetvári Patrik, Palasics Kristóf és Sipos Adrián, a válogatott játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.

 

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
MAGYARORSZÁG–SZERBIA 31–30 (17–17)
Veszprém, 5274 néző. V: Eliasson, Palsson (izlandiak)
MAGYARORSZÁG: Palasics – Imre B. 6 (6), ILIC Z. 4, FAZEKAS G. 3, Bánhidi 4, Szita 4, Bóka 1. Csere: Bartucz (kapus), SIPOS A. 1, LIGETVÁRI, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 1, Pergel 2, Rosta M., Krakovszki B. 3 (3). Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
SZERBIA: Miloszavljev 1 – Djukics 4 (1), Kojadinovics 2, PESMALBEK 5, MARSZENICS 1, Borzas 1, V. ILICS 9 (6). Csere: Cupara (kapus), Sz. Dodics 2, KOS 4, Mitrovics 1, Cenics. Szövetségi kapitány: Raúl González
Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–5. 12. p.: 8–6. 16. p.: 10–7. 21. p.: 13–11. 25. p.: 13–14. 28. p.: 16–15. 36. p.: 21–18. 45. p.: 26–23. 52. p.: 29–26. 56. p.: 31–29
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 12/9, ill. 8/7
Továbbjutott: Szerbia, 61–60-as összesítéssel

Kézilabda
2 órája

Nyert a magyar válogatott, de a szerbek mehetnek a kézilabda-vb-re

Chema Rodríguez csapata csak egy góllal győzött, és ez kevésnek bizonyult. Szabadkártyával még van esély a németországi tornára.

 

 

férfi kézilabda-vb Sipos Adrián magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Nyert a magyar válogatott, de a szerbek mehetnek a kézilabda-vb-re

Kézilabda
2 órája

„Életben vagyunk!” – Bánhidi Bence a szerbek elleni vb-selejtező visszavágója előtt

Kézilabda
11 órája

Imre Bence: Valamennyire visszahoztuk a reményt

Kézilabda
2026.05.14. 23:24

Vereség Nisben, kétgólos hátrányból várjuk a szerbek elleni vb-selejtező visszavágóját

Kézilabda
2026.05.14. 19:44

Az elmúlt tíz év legnehezebb vb-selejtezője vár a magyar férfi kézilabda-válogatottra

Kézilabda
2026.05.14. 08:57

Luka Krivokapics: Kukics hiánya pluszmotivációt jelenthet a magyarok ellen

Kézilabda
2026.05.13. 16:47

Imre Bence: Meg tudjuk törni a szerbeket!

Kézilabda
2026.05.11. 20:07

Chema Rodríguez: 50 százalék az esély a továbbjutásra a szerbek ellen

Kézilabda
2026.05.08. 11:03
Ezek is érdekelhetik