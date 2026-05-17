Sipos Adrián: Ez a csapat megérdemelné, hogy ott legyen a világbajnokságon

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 31–30 (17–17)

Veszprém, 5274 néző. V: Eliasson, Palsson (izlandiak)

MAGYARORSZÁG: Palasics – Imre B. 6 (6), ILIC Z. 4, FAZEKAS G. 3, Bánhidi 4, Szita 4, Bóka 1. Csere: Bartucz (kapus), SIPOS A. 1, LIGETVÁRI, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 1, Pergel 2, Rosta M., Krakovszki B. 3 (3). Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

SZERBIA: Miloszavljev 1 – Djukics 4 (1), Kojadinovics 2, PESMALBEK 5, MARSZENICS 1, Borzas 1, V. ILICS 9 (6). Csere: Cupara (kapus), Sz. Dodics 2, KOS 4, Mitrovics 1, Cenics. Szövetségi kapitány: Raúl González

Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–5. 12. p.: 8–6. 16. p.: 10–7. 21. p.: 13–11. 25. p.: 13–14. 28. p.: 16–15. 36. p.: 21–18. 45. p.: 26–23. 52. p.: 29–26. 56. p.: 31–29

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 12/9, ill. 8/7

Továbbjutott: Szerbia, 61–60-as összesítéssel