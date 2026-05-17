A három magyarral felálló címvédő kilencgólos előnyről bukta el az Európa-liga döntőjét

Noha az Esztergom lemaradt a fináléról, így is volt magyar érdekeltség az Európa-liga vasárnap esti, dijoni aranycsatájában. A címvédő német Thüringer HC keretében ott volt a balszélső Szabó Anna, az Európa-bajnoki bronzérmes átlövő, Kuczora Csenge és a pályafutását nyártól éppen esztergomi színekben folytató beálló, Faragó Luca is.

Szabó kezdett is, ő szerezte a döntő első gólját, majd gyorsan hozzátett még egyet. Káprázatosan indította a találkozót a német csapat, amelynek szinte minden bejött, miközben a rengeteget hibázó és roppant pontatlan Dijont mintha agyon nyomta volna a hazai pálya terhe és a szenzációs hangulat. Kezdetben legalábbis így tűnt…

A franciák tíz percig gólt sem tudtak lőni, miközben a 11-es számmal szereplő Laura Kuske az első 20 percben döbbenetes, 70 százalékos hatékonysággal védett a THC a kapujában… Óriási volt a különbség a felek között, a címvédő kilenc góllal, 15–6-ra vezetett a félidőben.

Az igazi őrület azonban még csak ezután következett. A Dijon valóban az a csapat, amelyik sohasem áll meg (ahogyan az Esztergom francia válogatott jobbátlövője, Emma Jaques fogalmazott a hazaiakkal szemben elveszített elődöntő után), a második játékrészben pedig már abszolút a maga javára tudta fordítani drukkerei fergeteges szurkolását. Percről percre olvadt el a németek tetemes előnye, akik képtelenek voltak megfékezni a dijoni rohanást. 15–6-ra nyerte meg a második félidő első 20 percét a hazai együttes, amely innentől végképp lélektani fölénybe került és megtörte a THC-t.

Kuczoráéknak így a tavalyi arany után idén ezüst jutott, míg az egy évvel ezelőtti négyes döntőt harmadikként záró, már-már valószerűtlen fordítást produkáló Dijon története első nemzetközi trófeáját emelhette a magasba.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, DIJON

DÖNTŐ

JDA Bourgogne Dijon Hb (francia)–Thüringer HC (német, Faragó Luca 2 gól, Kuczora Csenge 2, Szabó Anna 3) 29–25 (6–15)

Legjobb dobók: N. Dury 9, Holejová 5, ill. Reichert 8