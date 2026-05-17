A három magyarral felálló címvédő kilencgólos előnyről bukta el az Európa-liga döntőjét
Noha az Esztergom lemaradt a fináléról, így is volt magyar érdekeltség az Európa-liga vasárnap esti, dijoni aranycsatájában. A címvédő német Thüringer HC keretében ott volt a balszélső Szabó Anna, az Európa-bajnoki bronzérmes átlövő, Kuczora Csenge és a pályafutását nyártól éppen esztergomi színekben folytató beálló, Faragó Luca is.
Szabó kezdett is, ő szerezte a döntő első gólját, majd gyorsan hozzátett még egyet. Káprázatosan indította a találkozót a német csapat, amelynek szinte minden bejött, miközben a rengeteget hibázó és roppant pontatlan Dijont mintha agyon nyomta volna a hazai pálya terhe és a szenzációs hangulat. Kezdetben legalábbis így tűnt…
A franciák tíz percig gólt sem tudtak lőni, miközben a 11-es számmal szereplő Laura Kuske az első 20 percben döbbenetes, 70 százalékos hatékonysággal védett a THC a kapujában… Óriási volt a különbség a felek között, a címvédő kilenc góllal, 15–6-ra vezetett a félidőben.
Az igazi őrület azonban még csak ezután következett. A Dijon valóban az a csapat, amelyik sohasem áll meg (ahogyan az Esztergom francia válogatott jobbátlövője, Emma Jaques fogalmazott a hazaiakkal szemben elveszített elődöntő után), a második játékrészben pedig már abszolút a maga javára tudta fordítani drukkerei fergeteges szurkolását. Percről percre olvadt el a németek tetemes előnye, akik képtelenek voltak megfékezni a dijoni rohanást. 15–6-ra nyerte meg a második félidő első 20 percét a hazai együttes, amely innentől végképp lélektani fölénybe került és megtörte a THC-t.
Kuczoráéknak így a tavalyi arany után idén ezüst jutott, míg az egy évvel ezelőtti négyes döntőt harmadikként záró, már-már valószerűtlen fordítást produkáló Dijon története első nemzetközi trófeáját emelhette a magasba.
NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, DIJON
DÖNTŐ
JDA Bourgogne Dijon Hb (francia)–Thüringer HC (német, Faragó Luca 2 gól, Kuczora Csenge 2, Szabó Anna 3) 29–25 (6–15)
Legjobb dobók: N. Dury 9, Holejová 5, ill. Reichert 8
A végeredmény: 1. JDA Bourgogne Dijon Hb (francia), 2. Thüringer HC (német), 3. Viborg HK (dán), 4. MOL ESZTERGOM (Bukovszky Anna, Ballai Anna, Ballai Borbála, Faragó Lea, Hajtai Vanessza, Herczeg Lili, Horváth Fanni, Emma Jaques, Kisfaludy Anett, Kovács Anett, Majoros Klaudia, Mlinkó Zsófia, Parák Ivett, Schatzl Natalie, Szmolek Apollónia, Szöllősi-Zácsik Szandra, Szucsánszki Zita, Teplán Korina, Varga Emília, edző: Elek Gábor)