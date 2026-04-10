A Cincinnati óvatosan megkezdte a Neymar-hadműveletet – sajtóhír

A lap hangsúlyozza, hogy forrásai szerint a felek éppen csak túl vannak a kapcsolatfelvételen, és miközben az amerikai klub Neymar hajlandóságát és esetleges igényeit igyekszik kipuhatolni, még házon belül is latolgatja, mennyi energiát öljön a brazil klasszis meggyőzésébe.

Lionel Messi miami szerződtetése egyértelmű üzleti és szakmai siker, ami más klubokat is arra ösztönöz, hogy megszerezzenek a zeniten már túl lévő, de továbbra is népszerű világklasszisokat – emlékeztet egy korábbi piaci szokás újbóli erősödésére a The Athletic a mostani Neymar-információval kapcsolatban.

Az MLS-ből a Chicago Fire tavaly már próbálkozott Neymarnál, de a Szaúd-Arábiából távozó brazil akkor régi szerelmét, a Santost választotta; szerződése az év végéig érvényes.

A 34 éves klasszist jelenleg elsősorban nem a klubváltás foglalkoztatja, hanem az, hogy valamiképp bekerüljön a brazil válogatott világbajnoki keretébe; a márciusi felkészülési mérkőzésekre Carlo Ancelotti nem hívta meg, aminek finoman fogalmazva nem örült, de még nem adta fel álma beteljesülését.

Egyelőre a Cincinnati sem kész az üzletre, hiszen keretében foglalt mindhárom olyan hely, amelyre a fizetési plafonnál magasabb bérért szerződtethet labdarúgót – mellékszál: a Columbusnál Gazdag Dánielé az egyik ilyen (Designated Player) pozíció –, ám van esély arra, hogy egyik sztárja, a togói Kévin Denkey hamarosan eligazol; télen legalábbis számottevő érdeklődés mutatkozott iránta Európából.

A Cincinnati nem kezdte jól az idényt, hat bajnoki mérkőzéséből csak kettőt nyert meg, a többit elvesztette; szombaton Sallói Dániel csapatánál, a Torontónál vendégeskedik.