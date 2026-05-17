Cseh László bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Az intézmény januárban közölte, hogy Cseh Lászlót tagjai közé választotta. Az ünnepélyes beiktatási ceremóniát szombaton tartották.

„Különleges köszönetet szeretnék mondani a versenytársaimnak – Michael Phelpsnek, Ryan Lochténak, Chad Le Clos-nak, Markus Rogannak és Luca Marinnak, az összes magyar versenytársamnak, hogy csak néhányukat említsem. Ez talán szokatlannak hangzik, de az igazság az, hogy ti jelentettétek számomra a legnagyobb motivációt. Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok, hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok” – fogalmazott köszönőbeszédében Cseh László, aki azt is elmondta: nagy megtiszteltetés neki az elismerés.

Az olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtő, világ- és Európa-bajnok, 2021-es visszavonulásáig vegyesúszásban öt világrekordot fellállító klasszis a 40. magyar, aki bekerül a Hírességek Csarnokába. Legutóbb tavaly Gyurta Dániel, a londoni olimpia 200 méteres mellúszásának bajnoka lett tag a magyar úszók közül.