Két harmadig tartották magukat a britek az amerikaiak ellen a jégkorong-vb-n

A magyaroknak a bennmaradás szempontjából fontos lesz kedden este a britek elleni találkozó, ezért irányul nagyobb figyelem a szigetországi válogatott teljesítményére. A vasárnapi matinés meccs első harmadában a britek jó védekezéssel csak egygólos hátrányban voltak, majd a 29. percben emberelőnyben egyenlítettek, de a szünet előtt ismét vezetést szereztek a tengerentúliak. Aztán a címvédő a záró játékrész elején 15 másodperc alatt duplázott, ezzel el is dőlt a találkozó. A végén még született egy amerikai gól fórból.

A másik csoportban a szlovákok 4–1-re verték az olaszokat.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Egyesült Államok–Nagy-Britannia 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

Ausztria–MAGYARORSZÁG 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Ausztria 2 2 – – – 9–4 +5 6 2. Finnország 2 2 – – – 7–2 +5 6 3. Svájc 2 2 – – – 7–3 +4 6 4. Egyesült Államok 2 1 – – 1 6–4 +2 3 5. Lettország 1 – – – 1 1–3 –2 0 6. Németország 1 – – – 1 1–3 –2 0 7. Magyarország 2 – – – 2 3–8 –5 0 8. Nagy-Britannia 2 – – – 2 3–10 –7 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Szlovákia–Olaszország 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

Dánia–Svédország 2–6 (0–2, 1–3, 1–1)

KÉSŐBB

A-CSOPORT (ZÜRICH)

20.20: Németország–Lettország

B-CSOPORT (FRIBOURG)

20.20: Norvégia–Szlovénia