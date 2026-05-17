Két harmadig tartották magukat a britek az amerikaiak ellen a jégkorong-vb-n
A magyaroknak a bennmaradás szempontjából fontos lesz kedden este a britek elleni találkozó, ezért irányul nagyobb figyelem a szigetországi válogatott teljesítményére. A vasárnapi matinés meccs első harmadában a britek jó védekezéssel csak egygólos hátrányban voltak, majd a 29. percben emberelőnyben egyenlítettek, de a szünet előtt ismét vezetést szereztek a tengerentúliak. Aztán a címvédő a záró játékrész elején 15 másodperc alatt duplázott, ezzel el is dőlt a találkozó. A végén még született egy amerikai gól fórból.
A másik csoportban a szlovákok 4–1-re verték az olaszokat.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Egyesült Államok–Nagy-Britannia 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)
Ausztria–MAGYARORSZÁG 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Ausztria
2
2
–
–
–
9–4
+5
6
|2. Finnország
2
2
–
–
–
7–2
+5
6
|3. Svájc
2
2
–
–
–
7–3
+4
6
|4. Egyesült Államok
2
1
–
–
1
6–4
+2
3
|5. Lettország
1
–
–
–
1
1–3
–2
0
|6. Németország
1
–
–
–
1
1–3
–2
0
|7. Magyarország
2
–
–
–
2
3–8
–5
0
|8. Nagy-Britannia
2
–
–
–
2
3–10
–7
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Szlovákia–Olaszország 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)
Dánia–Svédország 2–6 (0–2, 1–3, 1–1)
KÉSŐBB
A-CSOPORT (ZÜRICH)
20.20: Németország–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
20.20: Norvégia–Szlovénia