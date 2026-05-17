Nemzeti Sportrádió

Két harmadig tartották magukat a britek az amerikaiak ellen a jégkorong-vb-n

B. A. P.B. A. P.
2026.05.17. 19:07
null
Öt góllal megúszták a britek az amerikaiak elleni meccset (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi jégkorong-vb olasz jégkorong-válogatott férfi jégkorong svéd jégkorong-válogatott brit jégkorong-válogatott dán jégkorong-válogatott szlovák jégkorong-válogatott amerikai jégkorong-válogatott
A tavaly feljutott brit válogatott két harmadig remekül tartotta magát a címvédő és olimpiai bajnok amerikai csapat ellen, de 5–1-re kikapott tőle vasárnap a magyar érdekeltségű zürichi csoportban a jégkorong-világbajnokság második fordulójában.

A magyaroknak a bennmaradás szempontjából fontos lesz kedden este a britek elleni találkozó, ezért irányul nagyobb figyelem a szigetországi válogatott teljesítményére. A vasárnapi matinés meccs első harmadában a britek jó védekezéssel csak egygólos hátrányban voltak, majd a 29. percben emberelőnyben egyenlítettek, de a szünet előtt ismét vezetést szereztek a tengerentúliak. Aztán a címvédő a záró játékrész elején 15 másodperc alatt duplázott, ezzel el is dőlt a találkozó. A végén még született egy amerikai gól fórból.

A másik csoportban a szlovákok 4–1-re verték az olaszokat.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Egyesült Államok–Nagy-Britannia 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)
Ausztria–MAGYARORSZÁG 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Ausztria

2

2

9–4

+5

6

2. Finnország

2

2

7–2

+5

6

3. Svájc

2

2

7–3

+4

6

4. Egyesült Államok

2

1

1

6–4

+2

3

5. Lettország

1

1

1–3

–2

0

6. Németország 

1

1

1–3

–2

0

7. Magyarország 

2

2

3–8

–5

0

8. Nagy-Britannia 

2

2

3–10

–7

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Szlovákia–Olaszország 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)
Dánia–Svédország 2–6 (0–2, 1–3, 1–1)

KÉSŐBB
A-CSOPORT (ZÜRICH)
20.20: Németország–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
20.20: Norvégia–Szlovénia

 

férfi jégkorong-vb olasz jégkorong-válogatott férfi jégkorong svéd jégkorong-válogatott brit jégkorong-válogatott dán jégkorong-válogatott szlovák jégkorong-válogatott amerikai jégkorong-válogatott
Legfrissebb hírek

„Sokkal többet kaptam a hokitól, mint valaha gondoltam” – interjú Garát Zsomborral

Képes Sport
9 órája

A magyar válogatott készen áll, kezdődhet a jégkorong-világbajnokság

Jégkorong
Tegnap, 12:04

Jégkorong-vb: a finnek sikerrel hangoltak a mieinkre; kikapott az olimpiai címvédő

Jégkorong
2026.05.15. 22:47

Majoross Gergely: Az odaadásunk a legnagyobb fegyverünk

Jégkorong
2026.05.15. 06:49

Jégkorong: gólzáporos mérkőzésen dán győzelem a magyarok ellen

Jégkorong
2026.05.02. 18:19

Férfi hoki: kemény erőpróba következik Svájc ellen

Jégkorong
2026.04.23. 11:20

Jégkorong-vb: kapitányváltás a svájci válogatottnál

Jégkorong
2026.04.15. 23:22

Majoross Gergely kihirdette a magyar férfi jégkorong-válogatott vb-re készülő keretét

Jégkorong
2026.04.06. 18:20
Ezek is érdekelhetik