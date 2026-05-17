Vízilabda: a KSI a fiú ifi, az UVSE a leány serdülőbajnok

A várakozásoknak megfelelően színvonalas és kiélezett mérkőzéseket hozott a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság nyolcas döntője, melyet Szegeden rendeztek meg. A Tiszavirág uszodában végül a KSI és a Semmelweis OSC együttese mérkőzött meg az aranyéremért. A finálé hajrájában 8–7-es KSI vezetésnél az utolsó támadásra felúszó OSC-kapus, Szilágyi Ádám bombája mentette döntetlenre a meccset 1,1 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt. S bár még a másik oldalon Rabb Benedeknek volt egy időn túlinak ítélt gólja, a bajnoki cím sorsa ötméteresekkel dőlt el. Az OSC-nek megvolt az esélye az aranyra, ám az ötödik körben Dámosy Kristóf kivédte Török Botond próbálkozását, majd a KSI-ből Rabb nem hibázott, az újbudaiaktól viszont Stotz Botond igen, így Tyukodi Barnabás gólja zárta le a döntőt,

melynek végén a sportiskolások örülhettek (13–12).

A Dávid Zoltán vezette KSI a tavalyi ezüstérme után szerzett aranyat, a Petik Attila által irányított OSC pedig a legutóbbi negyedik helyezését követően ezüstöt. A bronzmérkőzésen a Szolnok 17–13-ra múlta felül a házigazda, a középszakaszban az élen záró Szegedet, az ötödik helyért a BVSC-Zugló 13–13 után ötméresekkel nyert az UVSE ellen, a hetedik pozícióért pedig az Eger 11–11-et követően szintén szétlövésben bizonyult jobbnak a tavalyi bajnok FTC-nél.

A KSI ifjúsági bajnokcsapata Fotó: Albert Péter

Azt már a Final 8 előtt is tudni lehetett, hogy a bajnokság eredményei alapján az érintett nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel és ez a nyolcas döntőben is tanúbizonyságot nyert. Érdekesség, hogy a nyitónapon a későbbi két döntős, a KSI és az OSC is ötméteresekkel jutott tovább a negyeddöntőből, előbbi az FTC, utóbbi az UVSE ellen. Beszédes statisztika, hogy a három napon lejátszott tizenkét mérkőzésből hét végződött döntetlenre a rendes játékidőben.

Az UVSE serdülőbajnok leánycsapata Forrás: UVSE

A serdülő lányok nyolcas döntőjét Dunaújvárosban rendezték és a fináléban az DFVE címvédő UVSE-vel csapott össze. A Fabó Éva uszodában végül a Csicsáky Vince irányította UVSE érdemelte ki az aranyat, miután szoros összecsapáson 7–5-re legyőzte a Mihók Attila által edzett újvárosiakat. A bronzért az FTC 9–8-ra nyert a BVSC ellen, az ötödik helyért a Szentes 11–8-ra múlta felül az Egert, a hetedik helyet pedig a KSI szerezte meg, amely 15–14-re győzött a Győr ellen.

