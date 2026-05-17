NB III: a Monor a Délkeleti csoport bajnoka
A Délkeleti csoportban eldőlt a bajnoki cím. Az éllovas Monor 1–0-ra kikapott hazai pályán a Honvéd II-től. Üldözője, az ESMTK 3–1-re alulmaradt a III. Kerületi TVE vendégeként, így a monori és a pesterzsébeti csapat közötti – jelenleg négypontos – különbség már ledolgozhatatlan.
Két elsőség már korábban eldőlt: északkeleten a Kisvárda II, északnyugaton a Gyirmót lett az aranyérmes.
A Délnyugati csoportban életben tartotta a bajnoki cím megszerzéséhez fűzött reményét a PMFC: a 34. percben már 3–0-s hátrányban volt Ferencvárosi TC II vendégeként, a baranyaiak azonban a 67. percre megfordították a mérkőzést, és 4–3-as győzelemmel távoztak a Népligetből. A pécsiek a második helyen állnak, két ponttal az Iváncsát 2–1-re legyőző Nagykanizsa mögött.
LABDARÚGÓ NB III
29. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–0
Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 4–1
Eger SE–Tiszafüredi VSE 2–4
Ózd-Sajóvölgye–Sényő FC-ZMB Building 4–0
Füzesabony SC–Debreceni EAC 1–4
Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1
Tarpa SC–Diósgyőri VTK II F4R 2–1
FC Hatvan–Putnok FC 1–2
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|29
|20
|6
|3
|59–21
|+38
|66
|2. DEAC
|29
|17
|7
|5
|60–28
|+32
|58
|3. Cigánd
|29
|17
|7
|5
|61–30
|+31
|58
|4. DVSC II.
|29
|16
|7
|6
|66–36
|+30
|55
|5. Tiszafüred
|29
|15
|8
|6
|58–34
|+24
|53
|6. Tarpa
|29
|12
|10
|7
|38–27
|+11
|46
|7. Nyíregyháza II.
|28
|11
|4
|13
|63–50
|+13
|37
|8. Eger
|29
|11
|4
|14
|45–67
|–22
|37
|9. Gödöllő
|28
|10
|6
|12
|48–42
|+6
|36
|10. DVTK II.
|29
|10
|5
|14
|45–56
|–11
|35
|11. Tiszaújváros
|29
|9
|6
|14
|40–65
|–25
|33
|12. Putnok
|29
|8
|5
|16
|41–51
|–10
|29
|13. Ózd
|29
|7
|8
|14
|49–65
|–16
|29
|14. Füzesabony
|29
|7
|8
|14
|23–39
|–16
|29
|15. Sényő
|29
|7
|6
|16
|30–72
|–42
|27
|16. Hatvan
|29
|5
|1
|23
|35–78
|–43
|16
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC 3–1
Újpest FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–0
Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya 0–1
Balatonfüredi FC–Gyirmót FC Győr 0–2
Komárom VSE–ETO Akadémia 3–1
Budaörs–VSC 2015 Veszprém 5–1
FC Sopron–Dorogi FC 2–1
Szombathelyi Haladás–Ikoba Beton Zsámbék 1–0
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|29
|26
|1
|2
|103–20
|+83
|79
|2. Tatabánya
|29
|19
|2
|8
|61–37
|+24
|59
|3. Dorog
|29
|17
|4
|8
|46–34
|+12
|55
|4. Puskás Akadémia II.
|29
|17
|3
|9
|58–34
|+24
|54
|5. Komárom
|29
|15
|6
|8
|59–42
|+17
|51
|6. Szombathelyi Haladás
|29
|15
|5
|9
|42–31
|+11
|50
|7. Mosonmagyaróvár
|29
|13
|5
|11
|42–32
|+10
|44
|8. Veszprém
|29
|11
|8
|10
|34–36
|–2
|41
|9. Budaörs
|29
|11
|5
|13
|52–51
|+1
|38
|10. Bicske
|29
|10
|6
|13
|49–49
|0
|36
|11. Újpest II.
|29
|9
|7
|13
|45–48
|–3
|34
|12. Sopron
|29
|9
|7
|13
|41–55
|–14
|34
|13. ETO Akadémia
|29
|9
|4
|16
|44–61
|–17
|31
|14. Pápa
|29
|6
|3
|20
|42–82
|–40
|21
|15. Balatonfüred
|29
|4
|6
|19
|19–58
|–39
|18
|16. Zsámbék
|29
|3
|4
|22
|34–101
|–67
|13
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Dunaharaszti MTK 4–4
Békéscsaba 1912 Előre II–Hódmezővásárhelyi FC 2–2
III. kerületi TVE–ESMTK 3–1
Monor SE–Budapest Honvéd FC II 0–1
Tiszaföldvár SE–BKV Előre 0–5
Csepel SC–Gyulai Termál FC 1–4
Meton-FC Dabas SE–Szegedi VSE 2–1
|1. Monor
|29
|20
|7
|2
|62–29
|+33
|67
|2. ESMTK
|29
|20
|3
|6
|62–24
|+38
|63
|3. Gyula
|29
|19
|5
|5
|77–24
|+53
|62
|4. III. kerületi TVE
|29
|17
|7
|5
|65–35
|+30
|58
|5. Vasas II.
|29
|13
|11
|5
|62–40
|+22
|50
|6. Csepel
|29
|14
|4
|11
|47–40
|+7
|46
|7. Dabas
|29
|12
|6
|11
|47–37
|+10
|42
|8. Honvéd II.
|29
|11
|9
|9
|39–36
|+3
|42
|9. Dunaharaszti
|29
|11
|6
|12
|46–50
|–4
|39
|10. Hódmezővásárhely
|29
|10
|7
|12
|45–50
|–5
|37
|11. Szeged VSE
|29
|9
|5
|15
|43–60
|–17
|32
|12. BKV Előre
|29
|8
|5
|16
|48–63
|–15
|29
|13. Szeged-Csanád II.
|29
|7
|8
|14
|35–50
|–15
|29
|14. Békéscsaba II
|29
|7
|4
|18
|30–61
|–31
|25
|15. Martfű
|29
|6
|2
|21
|25–72
|–47
|20
|16. Tiszaföldvár
|29
|3
|1
|25
|25–87
|–62
|10
DÉLNYUGATI CSOPORT
MTK Budapest II–Dunaújváros FC 2–0
Ferencvárosi TC II–Pécsi MFC 3–4
Paksi FC II–Majosi SE 3–1
Pénzügyőr SE–Szekszárdi UFC 2–2
Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 2–1
Dombóvári FC–BFC Siófok 1–5
PTE-PEAC–Greenplan Balatonlelle SE 1–1
Iváncsa KSE–FC Nagykanizsa 1–2
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Nagykanizsa
|29
|20
|6
|3
|63–27
|+36
|66
|2. Pécsi MFC
|29
|19
|7
|3
|70–25
|+45
|64
|3. Kaposvár
|29
|19
|3
|7
|58–30
|+28
|60
|4. Majosi SE
|29
|17
|2
|10
|75–46
|+29
|53
|5. MTK II.
|29
|16
|4
|9
|62–32
|+30
|52
|6. FTC II.
|29
|16
|4
|9
|60–41
|+19
|52
|7. Érd
|29
|15
|6
|8
|44–36
|+8
|51
|8. Dunaújváros
|29
|13
|10
|6
|56–39
|+17
|49
|9. Siófok
|29
|11
|4
|14
|39–54
|–15
|37
|10. Iváncsa
|29
|10
|6
|13
|46–43
|+3
|36
|11. Paks II.
|29
|10
|2
|17
|40–59
|–19
|32
|12. Szekszárd
|29
|8
|4
|17
|40–73
|–33
|28
|13. PTE-PEAC
|29
|6
|9
|14
|38–50
|–12
|27
|14. Balatonlelle
|29
|6
|6
|17
|23–50
|–27
|24
|15. Pénzügyőr
|29
|4
|8
|17
|31–60
|–29
|20
|16. Dombóvár
|29
|–
|3
|26
|20–100
|–80
|3