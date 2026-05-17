NB III: a Monor a Délkeleti csoport bajnoka

A Délkeleti csoportban eldőlt a bajnoki cím. Az éllovas Monor 1–0-ra kikapott hazai pályán a Honvéd II-től. Üldözője, az ESMTK 3–1-re alulmaradt a III. Kerületi TVE vendégeként, így a monori és a pesterzsébeti csapat közötti – jelenleg négypontos – különbség már ledolgozhatatlan.

Két elsőség már korábban eldőlt: északkeleten a Kisvárda II, északnyugaton a Gyirmót lett az aranyérmes.

A Délnyugati csoportban életben tartotta a bajnoki cím megszerzéséhez fűzött reményét a PMFC: a 34. percben már 3–0-s hátrányban volt Ferencvárosi TC II vendégeként, a baranyaiak azonban a 67. percre megfordították a mérkőzést, és 4–3-as győzelemmel távoztak a Népligetből. A pécsiek a második helyen állnak, két ponttal az Iváncsát 2–1-re legyőző Nagykanizsa mögött.

LABDARÚGÓ NB III

29. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–0

Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 4–1

Eger SE–Tiszafüredi VSE 2–4

Ózd-Sajóvölgye–Sényő FC-ZMB Building 4–0

Füzesabony SC–Debreceni EAC 1–4

Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1

Tarpa SC–Diósgyőri VTK II F4R 2–1

FC Hatvan–Putnok FC 1–2

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 29 20 6 3 59–21 +38 66 2. DEAC 29 17 7 5 60–28 +32 58 3. Cigánd 29 17 7 5 61–30 +31 58 4. DVSC II. 29 16 7 6 66–36 +30 55 5. Tiszafüred 29 15 8 6 58–34 +24 53 6. Tarpa 29 12 10 7 38–27 +11 46 7. Nyíregyháza II. 28 11 4 13 63–50 +13 37 8. Eger 29 11 4 14 45–67 –22 37 9. Gödöllő 28 10 6 12 48–42 +6 36 10. DVTK II. 29 10 5 14 45–56 –11 35 11. Tiszaújváros 29 9 6 14 40–65 –25 33 12. Putnok 29 8 5 16 41–51 –10 29 13. Ózd 29 7 8 14 49–65 –16 29 14. Füzesabony 29 7 8 14 23–39 –16 29 15. Sényő 29 7 6 16 30–72 –42 27 16. Hatvan 29 5 1 23 35–78 –43 16

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC 3–1

Újpest FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–0

Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya 0–1

Balatonfüredi FC–Gyirmót FC Győr 0–2

Komárom VSE–ETO Akadémia 3–1

Budaörs–VSC 2015 Veszprém 5–1

FC Sopron–Dorogi FC 2–1

Szombathelyi Haladás–Ikoba Beton Zsámbék 1–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 29 26 1 2 103–20 +83 79 2. Tatabánya 29 19 2 8 61–37 +24 59 3. Dorog 29 17 4 8 46–34 +12 55 4. Puskás Akadémia II. 29 17 3 9 58–34 +24 54 5. Komárom 29 15 6 8 59–42 +17 51 6. Szombathelyi Haladás 29 15 5 9 42–31 +11 50 7. Mosonmagyaróvár 29 13 5 11 42–32 +10 44 8. Veszprém 29 11 8 10 34–36 –2 41 9. Budaörs 29 11 5 13 52–51 +1 38 10. Bicske 29 10 6 13 49–49 0 36 11. Újpest II. 29 9 7 13 45–48 –3 34 12. Sopron 29 9 7 13 41–55 –14 34 13. ETO Akadémia 29 9 4 16 44–61 –17 31 14. Pápa 29 6 3 20 42–82 –40 21 15. Balatonfüred 29 4 6 19 19–58 –39 18 16. Zsámbék 29 3 4 22 34–101 –67 13



DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Dunaharaszti MTK 4–4

Békéscsaba 1912 Előre II–Hódmezővásárhelyi FC 2–2

III. kerületi TVE–ESMTK 3–1

Monor SE–Budapest Honvéd FC II 0–1

Tiszaföldvár SE–BKV Előre 0–5

Csepel SC–Gyulai Termál FC 1–4

Meton-FC Dabas SE–Szegedi VSE 2–1

1. Monor 29 20 7 2 62–29 +33 67 2. ESMTK 29 20 3 6 62–24 +38 63 3. Gyula 29 19 5 5 77–24 +53 62 4. III. kerületi TVE 29 17 7 5 65–35 +30 58 5. Vasas II. 29 13 11 5 62–40 +22 50 6. Csepel 29 14 4 11 47–40 +7 46 7. Dabas 29 12 6 11 47–37 +10 42 8. Honvéd II. 29 11 9 9 39–36 +3 42 9. Dunaharaszti 29 11 6 12 46–50 –4 39 10. Hódmezővásárhely 29 10 7 12 45–50 –5 37 11. Szeged VSE 29 9 5 15 43–60 –17 32 12. BKV Előre 29 8 5 16 48–63 –15 29 13. Szeged-Csanád II. 29 7 8 14 35–50 –15 29 14. Békéscsaba II 29 7 4 18 30–61 –31 25 15. Martfű 29 6 2 21 25–72 –47 20 16. Tiszaföldvár 29 3 1 25 25–87 –62 10 A DélKELETi csoport állása

DÉLNYUGATI CSOPORT

MTK Budapest II–Dunaújváros FC 2–0

Ferencvárosi TC II–Pécsi MFC 3–4

Paksi FC II–Majosi SE 3–1

Pénzügyőr SE–Szekszárdi UFC 2–2

Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 2–1

Dombóvári FC–BFC Siófok 1–5

PTE-PEAC–Greenplan Balatonlelle SE 1–1

Iváncsa KSE–FC Nagykanizsa 1–2