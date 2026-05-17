MotoGP: Di Giannantonio diadala Katalóniában, Márquez és Zarco nagyot bukott

A szombati sprintversenyen győztes spanyol Álex Márquez a főversenyen hátulról nekiment a technikai probléma miatt lelassító Pedro Acostának - aki a harmadik összetettben -, és a futamot leállították a szétszóródott törmelék miatt, Márquezt pedig a mentők vitték el. Az újraindítást követően Johann Zarco, Francesco Bagnaia és Luca Marini ütközött, közülük Zarco került kórházba, az első hírek szerint mindkét súlyos sérült öntudatánál volt, amikor elszállították.

A győzelmet végül a szombati sprintben harmadik Di Giannantonio szerezte meg. Az összetett világbajnoki pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi ötödik lett, de előnyét így is minimálisan növelte a 2024-es világbajnok spanyol Jorge Martinnal szemben.

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

1. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 20:06,243 p

2. Joan Mir (spanyol, Honda) 1,250 mp hátrány

3. Fermin Aldeguer (spanyol, Ducati) 1,466 mp h.

Az állás: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 140 pont, 2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 127, 3. Di Giannantonio 116

Moto2

1. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 36:06,295 p

2. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 0,203 mp h.

3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 4,205 mp h.

Az állás: 1. Gonzalez 104,5 pont, 2. Guevara 86, 2. Vietti 73

Moto3

1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 32:28,964 p

2. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 0,094 mp h.

3. David Munoz (spanyol, KTM) 0,098 mp h.

Az állás: 1. Quiles 140 pont, 2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 76, 3. Carpe 73