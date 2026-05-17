Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Di Giannantonio diadala Katalóniában, Márquez és Zarco nagyot bukott

2026.05.17. 18:57
null
Fabio Di Giannantonio nyert Katalóniában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Joan Mir Johann Zarco Fabio Di Giannantonio Moto GP Álex Márquez
Az olasz Fabio Di Giannantonio nyerte meg vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katalán Nagydíját a MotoGP kategóriában, amelyben több nagy bukás is történt.

A szombati sprintversenyen győztes spanyol Álex Márquez a főversenyen hátulról nekiment a technikai probléma miatt lelassító Pedro Acostának - aki a harmadik összetettben -, és a futamot leállították a szétszóródott törmelék miatt, Márquezt pedig a mentők vitték el. Az újraindítást követően Johann Zarco, Francesco Bagnaia és Luca Marini ütközött, közülük Zarco került kórházba, az első hírek szerint mindkét súlyos sérült öntudatánál volt, amikor elszállították.

A győzelmet végül a szombati sprintben harmadik Di Giannantonio szerezte meg. Az összetett világbajnoki pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi ötödik lett, de előnyét így is minimálisan növelte a 2024-es világbajnok spanyol Jorge Martinnal szemben.

MOTORSPORT
MOTOGP
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
MotoGP
1. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 20:06,243 p
2. Joan Mir (spanyol, Honda) 1,250 mp hátrány
3. Fermin Aldeguer (spanyol, Ducati) 1,466 mp h.
Az állás: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 140 pont, 2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 127, 3. Di Giannantonio 116

Moto2
1. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 36:06,295 p 
2. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 0,203 mp h.
3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 4,205 mp h. 
Az állás: 1. Gonzalez 104,5 pont, 2. Guevara 86, 2. Vietti 73

Moto3
1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 32:28,964 p
2. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 0,094 mp h.
3. David Munoz (spanyol, KTM) 0,098 mp h.
Az állás: 1. Quiles 140 pont, 2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 76, 3. Carpe 73

 

Joan Mir Johann Zarco Fabio Di Giannantonio Moto GP Álex Márquez
Legfrissebb hírek

Álex Márquez nyerte meg a MotoGP barcelonai sprintfutamát

Egyéb autó-motor
Tegnap, 15:40

MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat

Egyéb autó-motor
2026.04.26. 16:25

A Hungaroring Sport Zrt. lett a MotoGP és a Superbike-vb magyar futamának promótere

Egyéb autó-motor
2026.03.30. 17:32

MotoGP: novemberre halasztották a Katari Nagydíjat

Egyéb autó-motor
2026.03.15. 13:05

Megállítja-e valaki a tizedik vb-címére hajtó Marc Márquezt?

Egyéb autó-motor
2026.02.26. 13:35

MotoGP: Álex Márquez nagy csatában nyerte a sprintfutamot a Portugál Nagydíjon

Egyéb autó-motor
2025.11.08. 19:36

Álex Márquez győzött Sepangban, Bagnaia Ducatija megadta magát

Egyéb autó-motor
2025.10.26. 09:26

MotoGP: Álex Márquez biztossá tette második helyét a pontversenyben

Egyéb autó-motor
2025.10.25. 11:50
Ezek is érdekelhetik