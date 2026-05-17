Sinner megállíthatatlan: Rómában is nyert!

Rögtön első adogatását elvesztette a római salakos ATP 1000-es torna döntőjében Casper Ruud ellen a 2026-ban szinte legyőzhetetlen Jannik Sinner, ám a következő gémben el is tüntette ellenfele brékelőnyét. A hazai közönség előtt játszó dél-tiroli innentől szokásos magas színvonalú, magabiztos teniszét hozta, még bréklabdát sem engedélyezett a norvégnak, akinek 4:4-nél ismét elvette az adogatójátékát, majd egy love game-mel lezárta az első szettet.

A második játszmát első lehetőségét kihasználva az olasz brékkel nyitotta, sőt volt labdája a 3:0-hoz is, de Ruudnek ekkor sikerült visszakapaszkodnia. Innentől viszonylag „kényelmesen” eljutottak 5:4-ig a felek, Sinner a meccsért szervált – megint hibátlanul abszolválta adogatójátékát, s Indian Wells, Miami, Monte-Carlo és Madrid után idén sorozatban immár ötödik ATP-es tornáját megnyerve írta tovább a tenisztörténelmet.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA (7.2 millió euró, salak)

Férfi egyes, döntő

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Casper Ruud (norvég, 23.) 6:4, 6:4