A Paks 113 pontot dobott, ki is egyenlített a férfi kosár NB I bronzcsatájában

A párharc csütörtöki nyitányán a Kaposvár odahaza 88–80-ra verte a tavaly bronzérmes paksiakat, akik a folytatásban 16–2-es kezdéssel adták meg az alaphangot. A somogyi gárda a nyitónegyed végére utolérte ellenfelét, amely 37–36-nál egy 14–2-es rohammal ismét elhúzott, a nagyszünetben 55–40 állt a nagyórán.

Térfélcsere után húsz pont fölé nőtt a hazaiak előnye, innen pedig már nem volt visszaút a rivális számára. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc harmadik meccsére szerdán kerül sor Kaposváron.

(MTI)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 113–92 (23–23, 32–17, 35–27, 23–25)

Paks, 900 néző V: Praksch, Nagy V., Popgyákunik.

PAKS: BLUIETT 19/12, EDWIN 16, BENKE 18/6, Eilingsfeld 8/6, EDOSOMWAN 18. Csere: J. SMITH 15/6, Révész 2, Krivacsevics 8, Halmai 9/3, Nagy D., Cohill, Arnold. Edző: Kosztasz Flevarakisz

KAPOSVÁR: TRAMMEL 21/9, WILSON 17/6, Szőke Bálint 2, BROWN 15/6, . Csere: WALKER 25/12, Paár, Puska 2, Völgyi 4, Buzás, Halmai, Baka. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–2. 8. p.: 22–12. 14. p.: 35–32. 18. p.: 50–38. 24. p.: 70-49. 28. p.: 81–59. 34. p.: 106–79. 38. p.: 111–87

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: –

Dzunics Braniszlav: –

A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, 1–1 az állás.