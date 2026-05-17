Nemzeti Sportrádió

A Paks 113 pontot dobott, ki is egyenlített a férfi kosár NB I bronzcsatájában

CS. M.CS. M.
2026.05.17. 20:24
null
Fotó: Atomerőmű SE férfi kosárlabda/Facebook
Címkék
férfi kosárlabda NB I Paks Kaposvár
Az Atomerőmű hazai pályán 21 ponttal legyőzte a Kaposvárt vasárnap a férfi kosárlabda NB I bronzcsatájának a második mérkőzésén, ezzel 1–1-re kiegyenlített.

 

A párharc csütörtöki nyitányán a Kaposvár odahaza 88–80-ra verte a tavaly bronzérmes paksiakat, akik a folytatásban 16–2-es kezdéssel adták meg az alaphangot. A somogyi gárda a nyitónegyed végére utolérte ellenfelét, amely 37–36-nál egy 14–2-es rohammal ismét elhúzott, a nagyszünetben 55–40 állt a nagyórán. 

Térfélcsere után húsz pont fölé nőtt a hazaiak előnye, innen pedig már nem volt visszaút a rivális számára. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc harmadik meccsére szerdán kerül sor Kaposváron.

(MTI)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 113–92 (23–23, 32–17, 35–27, 23–25)
Paks, 900 néző V: Praksch, Nagy V., Popgyákunik. 
PAKS: BLUIETT 19/12, EDWIN 16, BENKE 18/6, Eilingsfeld 8/6, EDOSOMWAN 18. Csere: J. SMITH 15/6, Révész 2, Krivacsevics 8, Halmai 9/3, Nagy D., Cohill, Arnold. Edző: Kosztasz Flevarakisz
KAPOSVÁR: TRAMMEL 21/9, WILSON 17/6, Szőke Bálint 2,  BROWN 15/6, . Csere: WALKER 25/12, Paár, Puska 2, Völgyi 4, Buzás, Halmai, Baka. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–2. 8. p.: 22–12. 14. p.: 35–32. 18. p.: 50–38. 24. p.: 70-49. 28. p.: 81–59. 34. p.: 106–79. 38. p.: 111–87
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Flevarakisz: 
Dzunics Braniszlav:
A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, 1–1 az állás.

 

férfi kosárlabda NB I Paks Kaposvár
Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: szolnoki győzelemmel kezdődött a döntő

Kosárlabda
23 órája

Férfi kosár NB I: továbbra is szenved a Pécs és a Körmend

Kosárlabda
Tegnap, 20:41

Hahn duplázott, magabiztos diósgyőri győzelmével bronzérmes a Paks

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:06

Az idén már a Szolnok tűnik a férfi kosárlabda NB I fináléjában a favoritnak

Kosárlabda
Tegnap, 14:30

Nagy eredmény lenne Pakson egymás után a harmadik dobogós hely

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:14

A Honvéd lett az ötödik a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.05.15. 19:36

Az ETO megakadályozhatja, hogy a Fradi 100 éve nem látott sorozatot állítson be

Labdarúgó NB I
2026.05.15. 13:18

Bognár György marad a Paksi FC vezetőedzője

Labdarúgó NB I
2026.05.15. 11:59
Ezek is érdekelhetik