Nemzeti Sportrádió

Neymar ütött? A Santos vizsgálatot indított Robinho fiának panaszára

K. Zs.K. Zs.
2026.05.05. 09:24
Közös gólöröm 2025 nyaráról – akkor még felhőtlen volt Neymar és Robinho Júnior kapcsolata (Fotó: Getty Images)
Címkék
Robinho Junior Santos Neymar
A brazil Santos bejelentette, hogy hivatalos vizsgálatot indított a két labdarúgója, Neymar és Robinho Júnior között edzésen kialakult konfliktus ügyében, amelynek során Neymar sajtóhírek szerint megütötte fiatal csapattársát.

Brazil lapinformációk szerint a csetepaté azzal kezdődött, hogy a csapat vasárnapi edzésén Robinho Júnior – a 100-szoros brazil válogatott Robinho 18 éves fia – kicselezte Neymart, aki ezt tiszteletlenségnek vette.

Szóváltás alakult ki, majd – Robinho Júnior képviselőinek a klubelnökhöz eljuttatott panasza szerint – a „fenyegetően, erőszakosan fellépő” Neymar arcon ütötte és el is gáncsolta fiatal csapattársát. Robinho stábja elvárja, hogy a klub hozza nyilvánosságra, hol tart és mit tárt fel a vizsgálat, sőt a nem megfelelő munkakörülmények miatt meglebegtették azt is, hogy kezdeményezni fogják a fiatal játékos 2031-ig szóló szerződésének felbontását.

A két labdarúgó viszonya amúgy nem rossz, az ifjú Robinho mostanáig felnézett Neymarra, aki állítólag az edzés után bocsánatot is kért a viselkedéséért.

A Santos kedden a paraguayi Deportivo Recoleta vendége lesz a Copa Sudamericana keretében, mindkét játékos ott van az utazó keretben.


 

 

Robinho Junior Santos Neymar
Legfrissebb hírek

A Cincinnati óvatosan megkezdte a Neymar-hadműveletet – sajtóhír

Minden más foci
2026.04.10. 14:07

Romário: Neymarnak ott a helye a világbajnokságon

Foci vb 2026
2026.03.24. 21:40

Wayne Rooney Neymarról: Sosem volt világklasszis játékos

Minden más foci
2026.03.20. 17:29

Edzőt cserélt Neymar mélyrepülésben lévő brazil csapata

Minden más foci
2026.03.20. 11:21

„Dühös és csalódott vagyok” – Neymar azután, hogy kimaradt a brazil válogatott keretéből

Minden más foci
2026.03.17. 11:03

Csak 100 százalékig egészséges játékosok – Carlo Ancelotti kihirdette a brazil keretet

Minden más foci
2026.03.16. 20:59

Vinícius Júniornak üzent a két gólt szerző Neymar

Minden más foci
2026.02.27. 10:06

Fontos év, visszavonulással? Neymar egyelőre a sikeres visszatérésnek örül

Minden más foci
2026.02.20. 12:14
Ezek is érdekelhetik