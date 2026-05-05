Neymar ütött? A Santos vizsgálatot indított Robinho fiának panaszára
Brazil lapinformációk szerint a csetepaté azzal kezdődött, hogy a csapat vasárnapi edzésén Robinho Júnior – a 100-szoros brazil válogatott Robinho 18 éves fia – kicselezte Neymart, aki ezt tiszteletlenségnek vette.
Szóváltás alakult ki, majd – Robinho Júnior képviselőinek a klubelnökhöz eljuttatott panasza szerint – a „fenyegetően, erőszakosan fellépő” Neymar arcon ütötte és el is gáncsolta fiatal csapattársát. Robinho stábja elvárja, hogy a klub hozza nyilvánosságra, hol tart és mit tárt fel a vizsgálat, sőt a nem megfelelő munkakörülmények miatt meglebegtették azt is, hogy kezdeményezni fogják a fiatal játékos 2031-ig szóló szerződésének felbontását.
A két labdarúgó viszonya amúgy nem rossz, az ifjú Robinho mostanáig felnézett Neymarra, aki állítólag az edzés után bocsánatot is kért a viselkedéséért.
A Santos kedden a paraguayi Deportivo Recoleta vendége lesz a Copa Sudamericana keretében, mindkét játékos ott van az utazó keretben.