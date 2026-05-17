A Hannover egyelőre nem tér vissza, az Elversberg története során először ott lesz a Bundesligában

A Schalke már korábban bajnok lett, így egyenes ágon feljutott, de azért az utolsó fordulóban is nyert 1–0-ra a korábban Szabó Leventét foglalkoztató Braunschweig ellen. Az Elversberg 3–0-ra megverte az utolsó Münstert, így története során először ott lesz a Bundesligában – a csapat 2022 tavaszán még a negyedosztályban szerepelt, de öt idény alatt három osztályt ugrott feljebb, így nyártól az élvonalban szerepelhet. A klub a Saar-vidéken fekvő Spiesen-Elversbergben székel, egy 13 ezres városról beszélünk, melynek a stadionja tízezer férőhelyes (idén tizenötezresre tervezik bővíteni).

Szintén nyert (a Darmstadt ellen 2–0-ra), így a harmadik helyen zárt a Paderborn, amely a Wolfsburg ellen játszik osztályozót hamarosan – annyi biztos, hogy nem ő lesz az esélyes. Utóbbiról lemaradt a szebb napokat is megélt Hannover, amely őrült meccsen játszott 3–3-as döntetlent a Nürnberggel, és csak a negyedik helyen zárt.

A Hertha BSC az utolsó fordulóban kapott egy hatost (6–1) a Bielefeldtől, s hetedik lett, míg a Düsseldorf 3–0-ra kikapott idegenben egyik legnagyobb riválisától, a Fürthtől, és a 17. helyre visszacsúszva kiesett; legyőzője osztályozót játszhat a bennmaradásért.

NÉMET 2. BUNDESLIGA

34. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Bielefeld–Hertha BSC 6–1

Darmstadt–Paderborn 0–2

Dynamo Dresden–Holstein Kiel 2–1

Elversberg–Münster 3–0

Fürth–Düsseldorf 3–0

Hannover–Nürnberg 3–3

Karlsruhe–Bochum 1–2

Magdeburg–Kaiserslautern 0–1

Schalke–Braunschweig 1–0