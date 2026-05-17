Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Zsembery Viktória 14 gólt szerzett a spanyol elődöntőben

2026.05.17. 19:47
Zsembery Viktória (középen) hét gólt szerzett (Fotó: Balonmano Morvedre/Facebook)
Ogonovszky Eszter Zsembery Viktória európai kézilabdaligák Hlogyik Petra
Zsembery Viktória 14 gólja ellenére a BM Porrino házigazdaként 32–28-ra kikapott a címvédő Super Amara Bera Berától a spanyol női kézilabda-bajnokság elődöntőjének első mérkőzésén, vasárnap.

A liga honlapja szerint Zsembery 17 lövésből szerezte 14 gólját. A vendégeknél Ogonovszky Eszter háromszor talált be. A párharc az egyik csapat második győzelméig tart és jövő szombaton folytatódik.

Hlogyik Petra nyolc védésével a Göppingen otthon 28–25-re nyert a SV Union Halle-Neustadt ellen a német női bajnokság alsóházában. Szikora Melindának is nyolc védése volt, csapata, a Borussia Dortmund pedig hazai pályán 28–27-re nyert a HSG Blomberg-Lippe ellen a döntő első mérkőzésén.

