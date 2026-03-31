Ronaldo: Hihetetlen tehetségek vannak ebben a csapatban

A franciák ellen 2–1-re elveszített találkozó után Horvátországgal játssza második egyesült államokbeli felkészülési mérkőzését a brazil labdarúgó-válogatott. A canarinhát Rivaldo, Bebeto és Edmilson után negyedik világbajnokként minden idők egyik legnagyszerűbb csatára, Ronaldo látogatta meg, aki 1994-ben és 2002-ben is világbajnoki aranyat vehetett át a selecao tagjaként.

Ronaldo tudja, milyen érzés világbajnoki címet nyerni (Fotó: Getty Images)

A 49 éves egykori szupersztár elmondta: bízik az utódok tudásában és egykori mesterében, az őt az AC Milanban trenírozó Carlo Ancelottiban is.

„Nagyon jó itt lenni a válogatottal. Nem mondanám, hogy a horvátok elleni meccs döntő jelentőségű lesz, hiszen még javában folyik a felkészülés a világbajnokságra. A brazil válogatottban most is hihetetlenül tehetséges játékosok vannak, és lenyűgözően jó edző irányítja őket, aki, úgy vélem, pontosan tudja, milyen apró finomságokon kell még csiszolni a világbajnokságig” – jelezte a „Fenomén”, hogy a franciák elleni vereség után fölösleges kongatni a vészharangot az ötszörös világbajnok hazájában.

„Remek látni a jó hangulatot és a harmóniát, tudva azt is, hogy a játékosok már érzik a világbajnoki légkörrel együtt járó izgalmat – folytatta az egykori kétszeres aranylabdás. –Brazília minden világbajnokságon esélyes, mert nekünk vannak a legjobb futballistáink a világon. Azért jöttünk ide, hogy megosszuk a tapasztalatainkat a mostaniakkal, s nyugalmat és optimizmust kölcsönözzön nekik a jelenlétünk. Vannak dolgok, amelyekben a válogatottnak még javulnia kell, és javulni is fog. Bele is kell adniuk mindent, mert ez itt Brazília, az emberek hisznek bennük, és mindent meg kell tenniük, hogy hazavigyék a trófeát.”

A horvátok elleni mérkőzés előtt a Globoesporte közzétette a „kanárik” várható kezdőjét is. A legnagyobb brazil sportportál szerint Carlo Ancelotti az Ederson – Ibanez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos – Danilo Santos, Casemiro – Luiz Henrique, Matheus Cunha, Joao Pedro, Vinícius Jr. összeállításban lép pályára Orlandóban.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szerda, 2.00: Brazília–Horvátország