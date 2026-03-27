A Barcelona közölte: Raphinha kihagyja az Atlético elleni BL-párharcot

Raphinha a brazil válogatott Franciaország elleni, Bostonban rendezett felkészülési mérkőzésén szenvedett sérülést, ahol már az első félidő után le kellett cserélni.

A 2–1-es vereséggel záruló találkozón érzett fájdalmak után elvégzett tesztek kimutatták az izomsérülést, így Raphinha visszatér Barcelonába, ahol megkezdi a rehabilitációját. A katalán klub közlése szerint a várható felépülési idő körülbelül öt hét – tehát szinte biztosan lemarad három Atlético Madrid elleni meccsről (egy a La Ligában, kettő a Bajnokok Ligájában).

A 29 éves szélső ebben az idényben 31 mérkőzésen lépett pályára, és 19 gólt szerzett, amivel a Barcelona második legeredményesebb játékosának számít.