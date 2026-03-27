A Barcelona közölte: Raphinha kihagyja az Atlético elleni BL-párharcot

ROCK PÉTER
2026.03.27. 20:40
Raphinha az idény talán legfontosabb szakaszában dőlt ki (Fotó: Getty Images)
Raphinha sérülés Barcelona brazil labdarúgó-válogatott
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot vezető Barcelona tájékoztatása szerint Raphinha combhajlítóizom-sérülést szenvedett a jobb lábában, amit a Brazil Labdarúgó-szövetség orvosi vizsgálatai is megerősítettek.

Raphinha a brazil válogatott Franciaország elleni, Bostonban rendezett felkészülési mérkőzésén szenvedett sérülést, ahol már az első félidő után le kellett cserélni.

A 2–1-es vereséggel záruló találkozón érzett fájdalmak után elvégzett tesztek kimutatták az izomsérülést, így Raphinha visszatér Barcelonába, ahol megkezdi a rehabilitációját. A katalán klub közlése szerint a várható felépülési idő körülbelül öt hét – tehát szinte biztosan lemarad három Atlético Madrid elleni meccsről (egy a La Ligában, kettő a Bajnokok Ligájában).

A 29 éves szélső ebben az idényben 31 mérkőzésen lépett pályára, és 19 gólt szerzett, amivel a Barcelona második legeredményesebb játékosának számít.

 

Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda NB I: nem játszhat már az idényben a Honvéd magyar válogatott játékosa

Kosárlabda
1 órája

Tovább gyűrűzik az Mbappé-ügy: a francia sztár nem akar a Real orvosaival dolgozni – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:34

Vinícius Júnior szerint nem Brazília a vb esélyese

Foci vb 2026
Tegnap, 12:57

Félrediagnosztizálták Mbappé térdsérülését a Real orvosai, de már túl van a nehezén

Spanyol labdarúgás
2026.03.25. 17:00

Rivaldo: Hiszek a brazil válogatottban

Foci vb 2026
2026.03.25. 12:34

Brazília: bejelentette visszavonulását Vágner Love

Minden más foci
2026.03.24. 16:58

Memphis Depay megsérült, kikerült a holland válogatott keretéből

Minden más foci
2026.03.24. 16:33

Megvan, mikor rendezik a tavaszi el Clásicót

Spanyol labdarúgás
2026.03.23. 11:00
Ezek is érdekelhetik