A Barcelona közölte: Raphinha kihagyja az Atlético elleni BL-párharcot
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot vezető Barcelona tájékoztatása szerint Raphinha combhajlítóizom-sérülést szenvedett a jobb lábában, amit a Brazil Labdarúgó-szövetség orvosi vizsgálatai is megerősítettek.
Raphinha a brazil válogatott Franciaország elleni, Bostonban rendezett felkészülési mérkőzésén szenvedett sérülést, ahol már az első félidő után le kellett cserélni.
A 2–1-es vereséggel záruló találkozón érzett fájdalmak után elvégzett tesztek kimutatták az izomsérülést, így Raphinha visszatér Barcelonába, ahol megkezdi a rehabilitációját. A katalán klub közlése szerint a várható felépülési idő körülbelül öt hét – tehát szinte biztosan lemarad három Atlético Madrid elleni meccsről (egy a La Ligában, kettő a Bajnokok Ligájában).
A 29 éves szélső ebben az idényben 31 mérkőzésen lépett pályára, és 19 gólt szerzett, amivel a Barcelona második legeredményesebb játékosának számít.
