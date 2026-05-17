Premier League: Liverpoolban verte meg az Evertont a Sunderland

Caoimhin Kelleher szabálytalansága miatt már a 6. percben büntetőt rúghatott a Brentford otthonában a Crystal Palace, s Ismaila Sarr magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult. A hazaiaknak az első félidő hajrájában sikerült válaszolniuk, ekkor Dango Ouattara a kapuba fejelte a kipattanó labdát. Hét perccel a fordulás után ismét a Palace szerzett vezetést Adam Wharton révén, aki ugyan nem találta el a legjobban a labdát, de az mégis a hálóban kötött ki. Akárcsak az első félidőben, a Brentford ismét a végén koncentrált jobban ellenfelénél: Dango Ouattara Sepp van den Berg beíveléséből megszerezte második fejes gólját. 2–2

Az első félidő hajrájáig kellett várni a gólra az Everton–Sunderland mérkőzésen, amelyen 43. percben Merlin Röhl megpattanó lövésével jutottak előnyhöz a házigazdák. Bő negyedórára volt szükségük a vendégeknek az egyenlítéshez: szép összjáték végén Brian Brobbey talált be Enzo Le Fée passzából. A kiszolgálóból csakhamar befejező lett: a francia támadó középpályás Cristopher Rigg átadásából talált a kapuba, a mattot pedig a ráadásban Wilson Isidor húzta be. 1–3

Jóformán semmi veszélyt sem tudott jelenteni a Brighton kapujára odahaza a Leeds United. A „sirályok” annál veszélyesebben támadtak, ám a befejezéseknél cserben hagyta őket a tudományuk. A sors iróniája, hogy első valamirevaló helyzetéből a hosszabbításban meg is nyerte a meccset a Leeds – ki más, mint Dominic Calvert-Lewin góljával... 1–0

Szép búcsú a Molineux közönségétől: ez volt az ősztől egy osztállyal lejjebb, a Championshipben szereplő Wolverhampton Wanderers célja a Fulham elleni mérkőzésen, és a sereghajtó Mateus Mané tizenhét méteres bombájával vezetést is szerzett a 25. percben. A hazaiak előnye azonban az első félidő hosszabbításában semmivé foszlott, miután a Timothy Castagne szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt Antonee Robinson gólra váltotta. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)

18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Pénteken játszották

Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)

Hétfőn játsszák

21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)

Kedden játsszák

20.30: Bournemouth–Manchester City

21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)