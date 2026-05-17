Premier League: Liverpoolban verte meg az Evertont a Sunderland
Caoimhin Kelleher szabálytalansága miatt már a 6. percben büntetőt rúghatott a Brentford otthonában a Crystal Palace, s Ismaila Sarr magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult. A hazaiaknak az első félidő hajrájában sikerült válaszolniuk, ekkor Dango Ouattara a kapuba fejelte a kipattanó labdát. Hét perccel a fordulás után ismét a Palace szerzett vezetést Adam Wharton révén, aki ugyan nem találta el a legjobban a labdát, de az mégis a hálóban kötött ki. Akárcsak az első félidőben, a Brentford ismét a végén koncentrált jobban ellenfelénél: Dango Ouattara Sepp van den Berg beíveléséből megszerezte második fejes gólját. 2–2
Az első félidő hajrájáig kellett várni a gólra az Everton–Sunderland mérkőzésen, amelyen 43. percben Merlin Röhl megpattanó lövésével jutottak előnyhöz a házigazdák. Bő negyedórára volt szükségük a vendégeknek az egyenlítéshez: szép összjáték végén Brian Brobbey talált be Enzo Le Fée passzából. A kiszolgálóból csakhamar befejező lett: a francia támadó középpályás Cristopher Rigg átadásából talált a kapuba, a mattot pedig a ráadásban Wilson Isidor húzta be. 1–3
Jóformán semmi veszélyt sem tudott jelenteni a Brighton kapujára odahaza a Leeds United. A „sirályok” annál veszélyesebben támadtak, ám a befejezéseknél cserben hagyta őket a tudományuk. A sors iróniája, hogy első valamirevaló helyzetéből a hosszabbításban meg is nyerte a meccset a Leeds – ki más, mint Dominic Calvert-Lewin góljával... 1–0
Szép búcsú a Molineux közönségétől: ez volt az ősztől egy osztállyal lejjebb, a Championshipben szereplő Wolverhampton Wanderers célja a Fulham elleni mérkőzésen, és a sereghajtó Mateus Mané tizenhét méteres bombájával vezetést is szerzett a 25. percben. A hazaiak előnye azonban az első félidő hosszabbításában semmivé foszlott, miután a Timothy Castagne szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt Antonee Robinson gólra váltotta. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Crystal Palace 2–2 (Ouattara 40., 88., ill. I. Sarr 6. – 11-esből, Wharton 52.)
Everton–Sunderland 1–3 (Röhl 43., ill. Brobbey 59., Le Fée 81., Isidor 90+1.)
Leeds United–Brighton & Hove Albion 1–0 (Calvert-Lewin 90+6.)
Wolverhampton Wanderers–Fulham 1–1 (M. Mané 25., ill A. Robinson 40+3. – 11-esből)
Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)
18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Pénteken játszották
Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)
Hétfőn játsszák
21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)
Kedden játsszák
20.30: Bournemouth–Manchester City
21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68–26
|+42
|79
|2. Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75–32
|+43
|77
|3. Manchester United
|36
|18
|11
|7
|63–48
|+15
|65
|4. Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54–48
|+6
|62
|5. Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62–52
|+10
|59
|6. Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56–52
|+4
|55
|7. Brighton & Hove Albion
|37
|14
|11
|12
|52–43
|+9
|53
|8. Brentford
|37
|14
|10
|13
|54–51
|+3
|52
|9. Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40–47
|–7
|51
|10. Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55–49
|+6
|49
|11. Everton
|37
|13
|10
|14
|47–49
|–2
|49
|12. Fulham
|37
|14
|7
|16
|45–51
|–6
|49
|13. Leeds United
|37
|11
|14
|12
|49–53
|–4
|47
|14. Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50–52
|–2
|46
|15. Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40–49
|–9
|45
|16. Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45–47
|–2
|43
|17. Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46–55
|–9
|38
|18. West Ham
|36
|9
|9
|18
|42–62
|–20
|36
|19. Burnley
|36
|4
|9
|23
|37–73
|–36
|21
|20. Wolverhampton
|37
|3
|10
|24
|26–67
|–41
|19