Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

Magyarország–Szerbia visszavágó a kézilabda-vb-ért

Premier League: Liverpoolban verte meg az Evertont a Sunderland

V. H. L.V. H. L.
2026.05.17. 18:13
null
A gólt szerző és gólpasszt adó Enzo Le Fée (legelöl) volt a meccs hőse (Fotó: Getty Images)
Címkék
Everton FC Premier League 37. forduló Crystal Palace Leeds United Sunderland Brentford Brighton Wolverhampton Wanderers Fulham
Enzo Le Fée remeklésének is köszönhetően 3–1-re győzött az Everton vendégeként a Sunderland; a Crystal Palace kétszer vezetett, mégsem tudott nyerni a Brentford otthonában. Dominic Calvert-Lewin meccset nyert a Leedsnek, a már kieső Wolverhampton utolsó hazai meccsén sem bírt győzni az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában.

Caoimhin Kelleher szabálytalansága miatt már a 6. percben büntetőt rúghatott a Brentford otthonában a Crystal Palace, s Ismaila Sarr magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult. A hazaiaknak az első félidő hajrájában sikerült válaszolniuk, ekkor Dango Ouattara a kapuba fejelte a kipattanó labdát. Hét perccel a fordulás után ismét a Palace szerzett vezetést Adam Wharton révén, aki ugyan nem találta el a legjobban a labdát, de az mégis a hálóban kötött ki. Akárcsak az első félidőben, a Brentford ismét a végén koncentrált jobban ellenfelénél: Dango Ouattara Sepp van den Berg beíveléséből megszerezte második fejes gólját. 2–2

Az első félidő hajrájáig kellett várni a gólra az Everton–Sunderland mérkőzésen, amelyen 43. percben Merlin Röhl megpattanó lövésével jutottak előnyhöz a házigazdák. Bő negyedórára volt szükségük a vendégeknek az egyenlítéshez: szép összjáték végén Brian Brobbey talált be Enzo Le Fée passzából. A kiszolgálóból csakhamar befejező lett: a francia támadó középpályás Cristopher Rigg átadásából talált a kapuba, a mattot pedig a ráadásban Wilson Isidor húzta be. 1–3

Jóformán semmi veszélyt sem tudott jelenteni a Brighton kapujára odahaza a Leeds United. A „sirályok” annál veszélyesebben támadtak, ám a befejezéseknél cserben hagyta őket a tudományuk. A sors iróniája, hogy első valamirevaló helyzetéből a hosszabbításban meg is nyerte a meccset a Leeds – ki más, mint Dominic Calvert-Lewin góljával... 1–0

Szép búcsú a Molineux közönségétől: ez volt az ősztől egy osztállyal lejjebb, a Championshipben szereplő Wolverhampton Wanderers célja a Fulham elleni mérkőzésen, és a sereghajtó Mateus Mané tizenhét méteres bombájával vezetést is szerzett a 25. percben. A hazaiak előnye azonban az első félidő hosszabbításában semmivé foszlott, miután a Timothy Castagne szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt Antonee Robinson gólra váltotta. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Crystal Palace 2–2 (Ouattara 40., 88., ill. I. Sarr 6. – 11-esből, Wharton 52.)
Everton–Sunderland 1–3 (Röhl 43., ill. Brobbey 59., Le Fée 81., Isidor 90+1.)
Leeds United–Brighton & Hove Albion 1–0 (Calvert-Lewin 90+6.)
Wolverhampton Wanderers–Fulham 1–1 (M. Mané 25., ill A. Robinson 40+3. – 11-esből)
Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)
18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Pénteken játszották
Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)
Hétfőn játsszák
21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)
Kedden játsszák
20.30: Bournemouth–Manchester City
21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal36247568–26+42 79 
2. Manchester City36238575–32+43 77 
3. Manchester United361811763–48+15 65 
4. Aston Villa371881154–48+6 62 
5. Liverpool371781262–52+10 59 
6. Bournemouth361316756–52+4 55 
7. Brighton & Hove Albion3714111252–43+9 53 
8. Brentford3714101354–51+3 52 
9. Sunderland3713121240–47–7 51 
10. Chelsea3613101355–49+6 49 
11. Everton3713101447–49–2 49 
12. Fulham371471645–51–6 49 
13. Leeds United3711141249–53–4 47 
14. Newcastle361371650–52–2 46 
15. Crystal Palace3711121440–49–9 45 
16. Nottingham Forest3611101545–47–2 43 
17. Tottenham369111646–55–9 38 
18. West Ham36991842–62–20 36 
19. Burnley36492337–73–36 21 
20. Wolverhampton373102426–67–41 19 

 

 

Everton FC Premier League 37. forduló Crystal Palace Leeds United Sunderland Brentford Brighton Wolverhampton Wanderers Fulham
Legfrissebb hírek

A Premier League-be igazolt Redzic Damir salzburgi csapattársa

Angol labdarúgás
2026.05.15. 12:11

„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola

Angol labdarúgás
2026.05.14. 11:34

Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól

Angol labdarúgás
2026.05.13. 22:53

Mathys Tel parádés gólt lőtt, a hibája viszont a Tottenham két pontjába került a Leeds ellen

Angol labdarúgás
2026.05.11. 23:10

Az utolsó fél órában három gólt szerezve hozta a kötelezőt a City, tovább üldözi az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.05.09. 20:28

Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

Angol labdarúgás
2026.05.09. 18:11

Rayo–Palace döntőt rendeznek a Konferencialigában; történelmi siker kapujában a madridi kiscsapat

Európa-konferencialiga
2026.05.07. 23:05

Új szerződést kapott, így nem tér vissza Németországba a Premier League legfiatalabb edzője

Angol labdarúgás
2026.05.07. 18:25
Ezek is érdekelhetik