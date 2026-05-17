Hazai győzelemmel lett bajnok a Vasas, négyet kapott a BVSC-től a szintén feljutó Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

30. (UTOLSÓ) FORDULÓ

16.30-kor kezdődött:

Vasas FC–FC Ajka 2–1 (Horváth R. 32., 55., ill. Cipf 72.) (Kimaradt 11-es: Urblík J. 37., Vasas) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC 4–1 (Törőcsik 31., Vérten 33., Dénes A. 48., 86., ill. Csontos D. 12. –11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

17 órakor kezdődött:

Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE 1–3 (Bedi 12., ill. Németh M. 10., Vasvári 68., 80. – a másodikat tizenegyesből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC 2–1 (Babinszky 51., Zsóri 69., ill. Fekete O. 10.) (Kiállítva: Sághy 21., Karcag) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Papp Á. 55.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Soroksár SC–Kecskeméti TE 3–0 (Bagi 19., 55., Lakatos 50.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 0–1 (Bányai (88., –11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1–2 (Lucas 57., ill. Mascoe 10., 15.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Az NB II versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.