Tiszakécskén is nyert, zsinórban négy győzelemmel zárta az idényt a Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SZENTLŐRINC 1–2 (0–2)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Szilágyi Norbert, Balla Levente)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Balázs B., Szekér B., Varga J., Körmendi – Kócs-Washburn, Géringer (Sós B., 65.), Lucas, Pataki B. – Takács T., Zámbó. Vezetőedző: Pintér Csaba

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Milovanovics – Szolgai, Kiss-Szemán (Nyári P., 69.) – Lakatos M. (Harsányi I., a szünetben), Samson (Weisz, 69.), Tollár (Jung, 90+2.) – Mascoe (Zeravica, 87.). Sportigazgató: Márton Gábor

Gólszerző: Lucas (57.), ill. Mascoe (10., 15.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Miután már mindkét csapat bebiztosította a bennmaradását, nagy téttel nem bírt az egymás elleni mérkőzésük a záró fordulóban – egyaránt egy helyet léphettek még előre a tabellán. Először a Tiszakécske próbálkozott – Zámbó Márton nem találta el a kaput az 1. percben –, gólt viszont a Szentlőrinc szerzett, méghozzá az első helyzetéből. Lawrenzo Mascoe forgatott meg két védőt, majd 17 méterről a jobb alsóba lőtt, öt perccel később pedig ismét betalált, ekkor egy kipattanót értékesített, miután Kiss Ágoston bravúrral védte Lakatos Márk lapos lövését.

Kócs-Washburn Erik szépíthetett volt elég hamar, ám Auerbach Martin hárította a lövését. Aztán Lawrenzo Mascoe a mesterhármasig is eljuthatott volna az első félidő közepére, ezúttal azonban Kiss Ágoston eszén nem tudott túljárni, aki megfogta a ziccert. A játékrész második fele már egyértelműen a hazaiakról szólt, főleg Zámbó Márton és Kócs-Washburn Erik volt elemében, amikor azonban lövőhelyzetbe kerültek, rendre rossz döntést választottak, vagy épp technikai hibát vétettek.

Nem volt ez másképp a szünet után sem, amikor Zámbó Márton a lécet találta el, nem sokkal később pedig Kócs-Washburn Erik veszélyes lövését védte Auerbach Martin. Így is szépített a vendéglátó, Lucas 18 méterről jobb külsővel kilőtte a bal felső sarkot. Lendületben maradt a hazai együttes, ám Körmendi Kevin és Zámbó Márton is rosszul lőtt jó helyzetben. Az utolsó negyedórára kijöttek a szorításból a vendégek, már jobban meg tudták tartani a labdát, ennek ellenére még egy esélye volt az egyenlítésre a Tisza-parti csapatnak, Auerbach Martin azonban ismét védett, ezúttal Balázs Benjámin fejesét.

Maradt az eredmény, ezzel a Szentlőrinc az utolsó négy mérkőzését megnyerte az idényben, s a 14. helyen zárt. A Tiszakécske, amely 10. lett, ebben az évszázadban 2018-ban tért vissza először az NB II-be, azóta most érte el a legjobb helyezését ebben az osztályban. 1–2

PERCRŐL PERCRE