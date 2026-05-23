Forbes: Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója, Messi is milliárdos lett

A legfrissebb lajstrom szerint a vb-résztvevő portugál válogatott ötszörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatottal szintén világbajnoki szereplő, légiósként az Inter Miamit erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi bokszoló, Saúl „Canelo” Álvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel.

Arról már a pénzügyekben ugyancsak járatos Bloomberg számolt be, hogy a 38 éves Messi – bő fél évvel Ronaldo után – csatlakozott a dollármilliárdosok klubjához. A világcég számításai szerint a nyolcszoros aranylabdás argentin sztár nettó vagyona most haladta meg az 1 milliárd dollárt. A 41 esztendős Ronaldo 2025 októberében első labdarúgóként szerezte meg a milliárdos státuszt.