Forbes: Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója, Messi is milliárdos lett

2026.05.23. 16:35
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Saúl Álvarez Saúl Canelo Álvarez Forbes
A szaúdi al-Nasszr futballistája, Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál.

A legfrissebb lajstrom szerint a vb-résztvevő portugál válogatott ötszörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatottal szintén világbajnoki szereplő, légiósként az Inter Miamit erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi bokszoló, Saúl „Canelo” Álvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel.

Arról már a pénzügyekben ugyancsak járatos Bloomberg számolt be, hogy a 38 éves Messi – bő fél évvel Ronaldo után – csatlakozott a dollármilliárdosok klubjához. A világcég számításai szerint a nyolcszoros aranylabdás argentin sztár nettó vagyona most haladta meg az 1 milliárd dollárt. A 41 esztendős Ronaldo 2025 októberében első labdarúgóként szerezte meg a milliárdos státuszt.

 

